Erfolgreiche Schüler der Kreismusikschule beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

Kreismusikschule nimmt mit zwei Teilnehmern am Landeswettbewerb in Mainz teil.

Wie im letzten Jahr fand der Wettbewerb „Jugend musiziert“ nur digital statt. Alle Teilnehmer hatten Videos mit ihrem Wettbewerbsprogramm eingeschickt. Allein die Anfertigung war für alle Beteiligten eine zusätzliche Herausforderung.

In der Wertung Violine solo dürfen in der Zeit vom 31. März bis zum 3. April in Mainz am Landeswettbewerb teilnehmen: Moritz Schneider, 11 Jahre, aus Koblenz mit 25 Punkten und Alena Röser, 14 Jahre aus Kalt mit 23 Punkten. Ebenfalls über einen ersten Preis mit 22 Punkten freut sich die sechsjährige Helena Völkel aus Auderath, die aufgrund ihrer Altersgruppe nicht am Landeswettbewerb teilnehmen kann.

Mit ihren Schülerinnen und Schülern freuen sich die Lehrkräfte David Rodriguez (Violine) und Harald Meyer, der nicht nur die Beiträge am Klavier begleitet hatte, sondern mit seinem professionellen Equipment die Videoaufnahmen teilweise angefertigt hat. Verbandsvorsteher Bürgermeister Klaus Bell und Musikschulleiterin Dr. Monika Burzik gratulieren allen Preisträgern und wünschen den Teilnehmern am Landeswettbewerb viel Glück.

