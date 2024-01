Ein Licht für Koblenz: Geschenke für das Caritashaus St. Elisabeth

Foto: Christian Müller

Mit viel Engagement und Herzblut haben sie liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke vorbereitet und diese an den Direktor des Caritashauses Herrn Gellermann überreicht. Die Geschenke wurden von den Mitgliedern des Vereins sorgfältig ausgewählt und individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt. Julia Kübler, Vereinsmitglied, betonte die Bedeutung von sozialen Projekten in der heutigen Zeit: „Gerade in der Zeit um Weihnachten ist es wichtig, an diejenigen zu denken, die Unterstützung benötigen. Wir möchten mit unserer Aktion dazu beitragen, dass auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein wenig Freude und Wärme erfahren.“ Herr Gellermann und sein Leitungsteam bedankten sich sehr herzlich bei den Mitgliedern Werner Höfling, Frank Braun und Julia Kübler von „Ein Licht für Koblenz“ für diese Geste und ihre Unterstützung. Die Aktion zeigt einmal mehr, wie wichtig ehrenamtliches Engagement und Solidarität in unserer Gesellschaft sind.

Der Verein „Ein Licht für Koblenz“ setzt sich seit vielen Jahren für soziale Projekte und karitative Zwecke in Koblenz ein. Die Mitglieder engagieren sich mit viel Einsatz und Mitgefühl für Menschen in Notlagen und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.

Pressemitteilung: Ein Licht für Koblenz