„Ein Kind ist uns geboren“ – Weihnachten in einem anderen Licht

Es gibt wohl kaum ein Fest im Laufe eines Jahres, das den Lichtzeichen- Mitarbeitern mehr zu Herzen geht: Weihnachten. Immer ist es eine Frohnachricht, es ist „Weihnachten“, wenn sie nach Gesprächen mit schwangeren Frauen, nach intensivem Einsatz und Unterstützung im Laufe der Zeit erfahren: Ein Kind ist uns geboren. Diese Freudenbotschaft ereignete sich 2020 zwölf mal, 2021 acht mal. „Jedes einzelne Kind ist Grund zur übergroßen Dankbarkeit. Mit ganzer Kraft und Liebe werden die Kinder und Familien unterstützt, solange sie Hilfe benötigen,“ so Ulrike Eichenberg, die beinahe rund um die Uhr mit ihrem Einsatz für Lichtzeichen steht.

Im Lichtzeichen wurde durch die außergewöhnliche Situation der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren wie kaum zuvor von erfinderischer Liebe gelebt: Eine „Zweigstelle“ in einem großen Raum im Pilgerhaus ermöglichte Kontakte und die Weiterführung des Bildungsprogramms für Mütter und Kinder jeweils am Mittwochnachmittag. Der selbst entwickelte digitale Erziehungskurs per WhatsApp „Pfiffikus“ bestärkte die oftmals alleinerziehenden Mütter in ihrem Erziehungsalltag. Ein von Lichtzeichen alle 14 Tage stattfindender Markt-Tag versorgte die Familien mit Lebensnotwendigem. Der Hof hinter dem Lichtzeichen-Haus wurde zum „Markt“ und zum Ort der Begegnung im Freien.

Nach-Hause-Aktionen, an St. Martin, an Ostern, am Muttertag, mit Leckereien und Gebasteltem für die Lichtzeichen-Familien waren Zeichen der besonderen Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Es wurden sehr viele Gespräche geführt. Begegnungen unter „vier Augen“ fanden statt. Lichtzeichen wurde durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit bekannter. Die Schönstätter Marienschule bereitete zur Weihnachtszeit eine Paketaktion für Mütter und Kinder in prekären Lebenssituationen vor. Nach Weihnachten gibt es wieder eine frohe Begegnung mit großen Überraschungen. In diesem Jahr sind es zusätzlich Lebensmittel, mit denen die Familien unterstützt werden.

Hoffnungslicht 2022 – Die Unterstützung, die Lichtzeichen gibt und die Unterstützung, die Lichtzeichen erhält, lässt die Mitarbeiter zuversichtlich in die Zukunft schauen. „Inmitten der Corona-Pandemie mit allen Veränderungen gilt es diese segensreiche Arbeit in eine gute Zukunft zu führen,“ so Eichenberg. Sie hält genügend Tipps bereit, wie eine Unterstützung bei dieser Aufgabe auf vielfältige Weise aussehen kann. Dadurch, dass viele auf die mögliche Hilfe für Frauen, die durch eine unerwartete Schwangerschaft in Not geraten, aufmerksam machen, dass durch Spenden und Materialgaben die notwendige Unterstützung für Frauen, Kinder, Familien weiterhin ermöglicht wird, dass sich Menschen konkret im Verein einbringen. Die Möglichkeiten sind sehr zahlreich. Der Kreis derer, die im Gebet ganz konkrete Anliegen unterstützen, ist ein wichtiger Faktor im Einsatz unter oft sehr schwierigen Verhältnissen.

Ein Kind ist uns geboren. Diese Botschaft klingt an Weihnachten so hoffnungsfroh. Dass manche schwangere Frau aufgrund widriger Verhältnisse die Hoffnung nicht verliert und ein Licht am Ende eines oft dunklen Tunnels sieht, dafür gibt es Lichtzeichen. Weitere Informationen unter www.lichtzeichen.org.