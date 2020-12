Ein ganz besonderer Muttertag im Seniorenheim St. Josef

Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 17:28 Uhr

Nachdem das Besuchsverbot in den Pflegeeinrichtungen in der letzten Woche gelockert wurde, hat Herbert Berend, der Seelsorgliche Begleiter im Seniorenheim St. Josef in Vallendar, Kontakt mit allen Angehörigen aufgenommen.

So konnte den Müttern einen Besuch Ihrer Kinder an Muttertag ermöglicht werden. Dankbar haben viele Familien das Angebot angenommen, ihre Mutter am 10. Mai zum Muttertag zu besuchen.

Natürlich mussten diese Besuche unter strengen Schutzregelungen stattfinden, damit sich kein Bewohner mit dem Corona-Virus ansteckt. Die Besuche waren zeitlich festgelegt und begrenzt. Der Kontakt war nur durch eine Plexiglasscheibe oder ein Fenster möglich, wobei die Besucher am Fenster zusätzlich einen Mund-Nasenschutz tragen mussten. Ein persönlicher und körperlicher Kontakt war selbstverständlich nicht erlaubt. An diese Vorgaben haben sich alle Bewohner wie auch Besucher vorbildlich gehalten. Alle Besuche sind reibungslos und harmonisch verlaufen.

Immerhin konnten sich die Familien so an diesem Ehrentag für die Mütter wenigstens sehen und wenn auch etwas erschwert miteinander sprechen. Geschenke und Blumen wurden an der Haustür von Roman Linke, der sein Freiwilliges Soziales Jahr im Seniorenheim St. Josef absolviert, entgegengenommen und den Bewohnerinnen überreicht. Viele Familien hatten sich durch die Einschränkungen der Corona Pandemie über Wochen nicht mehr gesehen. Umso größer war an diesem Nachmittag die Wiedersehensfreude, so dass die ein oder andere Freudenträne nicht zu verbergen war.

Trotz allen Einschränkungen haben die Bewohnerinnen von St. Josef einen schönen Muttertag mit ihren Kindern und Familien verbracht.