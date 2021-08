Ein Fest für die ganze Familie – Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel

Wenn Männer leuchtende Kinderaugen bekommen, dann geht es um Abenteuerspiele. So war es kürzlich zu erleben, am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, im Park des Schönstatt-Zentrums in Metternich.

Ab 16 Uhr waren Kinder mit ihren Eltern eingeladen, an einer Baumrally teilzunehmen. Schon früh standen die ersten Familien (Kinder, Eltern und Großeltern) in den Startlöchern, um die gestellten Aufgaben zu erfüllen, den Blauglockenbaum und Mammutbaum und über 40 verschiedene Bäume zu suchen. Drei Runden mit je drei Aufgaben waren zu erfüllen. Bald standen Familien „Schlange“, ihren Auftrag in Empfang zu nehmen. Unter anderem waren alle eingeladen, im Schönstatt-Heiligtum einen Lobpreis Gottes für die Vielzahl der Bäume und deren besonderen Eigenschaften zu beten. Nach jeder Rallyrunde gab es einen Stempel auf das Aufgabenblatt. Je nach Anzahl der Stempel konnten die Kinder in verschiedenen Kisten ihre Preise wählen, die von der Tafel Koblenz großzügig zur Verfügung gestellt Wurden. Es waren Spielsachen, die im Ahrtal nicht gebraucht wurden. Jemand meinte: „So viele junge Familien mit Kindern habe ich im Park noch nie gesehen.“ Ja, es wimmelte überall im Gelände und forderte die Teilnehmer der Rally ordentlich heraus. Manche waren am Ende ganz schön geschafft.

Aber den Glanzpunkt hat keine Familie verpasst: Die Kinder durften sich als Belohnung aus Kisten Spielsachen aussuchen, die Herr Bäsch von der „Tafel Koblenz“ großzügig gespendet hatte. Ein Junge ließ sich, bereits bevor er die Aufgaben in Angriff nahm, eine Ritterburg reservieren. Als er sie entdeckte, leuchteten seine Augen. Immer wieder war das Echo zu hören: „So ein toller Park! Wir wussten gar nicht, dass das Gelände so groß ist. Es ist so schön und ruhig hier.“ Es war ein Geschenk, dass die Familien nach der langen Corona-Zeit etwas gemeinsam unternehmen konnten. „Eine Super-Aktion von Ihnen!“, meinte ein Vater, und der Großvater stimmte zu. Ein Kindergartenkind nahm die Schwestern genau in Augenschein und meinte immer wieder: „Nicht die richtige Schwester!“ bis es endlich seine „Kindergartenschwester“ entdeckte. „Wir kennen uns!“ meinte es ihr gegenüber schließlich. Am nächsten Tag kam ein dreijähriges Mädchen stolz mit seinem Feuerwehrauto in den Kindergarten und erzählte allen, dass es dieses gewonnen hatte. Manche Kinder brachten ihre „Gewinne“ ebenfalls mit und zeigten sie den anderen Kindern und den Erzieherinnen.

Um 18 Uhr fand ein Open-Air-Gottesdienst statt. Viele, die darum wussten, kamen extra dafür. Er fand um den Immakulata-Brunnen im Park statt. Zu Beginn wurde ein Lobpreis auf Maria gestaltet, der zugleich die Not der Menschen heute aufgriff. Bei jeder Anrufung wurde ein Strauß Heilkräuter zur Gottesmutter gebracht, damit sie Fürsprache bei ihrem Sohn einlegt mit der Bitte: Heile sie in der Tiefe ihres Herzens, heile sie durch deine Liebe, Herr. Pfarrer Bühler verstand es, in seiner Predigt das Geheimnis des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel mit dem Schönstattheiligtum zu verbinden. Er hatte aufmerksame Zuhörer, auch unter den Kindern kam keine Unruhe auf. Im Gegenteil, sie waren ganz dabei.

Eine unserer Angestellten meinte am nächsten Tag: „Meinem Mann hat es sehr gut gefallen! Können Sie das nicht jeden Monat einmal machen?“ Ein Mitarbeiter der Pfarrei meinte: „Das war der ideale Ort für die heilige Messe! Das müssen wir uns für Fronleichnam merken, wenn die Pfarrei hierher kommt!“ Die wunderbare Atmosphäre bei der Eucharistiefeier weckte ein vielfältiges positives Echo. „Das war wirklich ein Erlebnis!“, kommentierte jemand. Eine Frau sagte, innerlich ganz gepackt: „Ein Gottesdienst im Freien bei diesem strahlenden Wetter, was will man mehr?“ – Wie recht sie hatte, zeigte sich schon am nächsten Tag: Pünktlich um 16 Uhr fing es an zu regnen. Die Gottesmutter selbst hat an ihrem Festtag uns gezeigt, dass sie mitten unter uns war und viele Kinder und Erwachsene glücklich gemacht hat.