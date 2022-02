Eifelverein-Untermosel sammelt Müll bei Sonntagswanderung

„Tue Gutes und rede darüber“ – das dachten sich die 26 Wanderer des Eifelvereins Untermosel und sammelten während ihrer 14 Kilometer langen Wanderung den Müll ein, den andere Zeitgenossen weggeworfen hatten. „Enttäuschend“ war allerdings, dass recht wenig zusammen kam. Natürlich war man nicht wirklich enttäuscht, sondern erfreut über die magere Beute, offensichtlich wird der Weg von vielen verantwortungsbewussten Menschen begangen, die ihre Abfälle ordentlich entsorgen. Ein fröhliches Dankeschön sagt die Natur! Unschön sind allerdings die vielen weggeworfenen Papiertaschentücher am Wegesrand. Wenn die Wegwerfer meinen sollten, diese würden schnell verrotten, so täuschen sich diese mächtig. Das Material besteht außer dem Papieranteil auch aus Baumwolle, was diese Tücher sehr langlebig macht. Also auch hier gilt; wieder mitnehmen und in die Mülltonne werfen. Ist übrigens ganz einfach. Bei der nächsten Wanderung geht es weiter!