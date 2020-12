Eifelverein Untermosel wandert wieder

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 10:39 Uhr

Kürzlich versammelten sich ein Wanderführer, vier Wanderer und ein Gast aus der Ortsgruppe Daun bei der Schwanenkirche in Roes, wo der Wanderweg Eifelhöhen und Brohlbachtal zunächst durch die Raps- und Getreidefelder des Maifeldes und dann lange Zeit am Brohlbach entlangführt.

Die überschaubare Teilnehmerzahl zeigt, dass die meisten Mitglieder des Eifelvereins die Pandemie immer noch ernst nehmen und einer Ansteckung aus dem Wege gehen, so dass aus den Reihen der Wanderfreunde keine Erkrankungen bekanntgeworden sind.

Die Wanderung begann mit einer Einweisung in die Corona-Regeln – das Gruppenbild zeigt, dass der Mindestabstand eingehalten wurde – und dem anschließenden Desinfizieren des Rachenraumes. Der Ehrenvorsitzende hat eigens hierfür zwei Flaschen Batralzem (regionale Spezialität in der Südeifel) spendiert.

Wandern bildet: Die Teilnehmer haben gelernt, dass die Schwanenkirche an einen Kreuzfahrer erinnert, den im Mittelalter ein Schwan aus dem Heiligen Land nach Roes zurückgebracht hat. Darüber hinaus haben sie gelernt, dass Kirschen vor verschiedenen Räumen recht unterschiedlich schmecken können, und was eine Silage (durch Milchsäuregärung vorverarbeitetes Tierfutter) ist. Wandern ist einfach im Verein am schönsten.