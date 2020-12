Eifelverein Untermosel traf sich zur letzten Wanderung vor Lockdown

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 11:17 Uhr

Einen Tag vor dem Lockdown konnte eine letzte gemeinsame Wanderung durchgeführt werden. Eine kleine Wandergruppe, darunter ein Gast aus der Ortsgruppe Trier, traf sich am Totensonntag am Parkplatz an der Wilden Endert. Von hier aus ging es zunächst einmal für eineinhalb Stunden den Berg hinauf zur Zickelslei. Auf der Höhe schlug das Wetter um: Während die Teilnehmer über die Höhen von Greimersburg wanderten, trat an die Stelle des schwülwarmen Novemberwetters ein stürmischer Regenschauer. Abschließend ging es hinunter in das wildromantische Tal der Wilden Endert, wo nasses Laub und rutschige Steine an die Trittfestigkeit der Wanderer hohe Anforderungen stellten. Ein schöner Abschluss für ein schwieriges Wanderjahr. Hoffen wir, dass alle gesund bleiben und alle bald wieder gemeinsam wandern können.