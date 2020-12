Eifelverein Untermosel besuchte das Dahner Felsenland

Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 16:08 Uhr

Doch so einfach ist eine Wanderwoche in Corona-Zeiten nicht: Zunächst einmal erwartete die Wanderer drei Tage Dauerregen. Dann sorgten Straßenbauarbeiten für weite Umwege. Darüber hinaus machten Baumfällarbeiten entlang der Wanderrouten weite Schlenker erforderlich. Bei jeder Einkehr stellte das Wandern unter Corona-Bedingungen eine Herausforderung dar. Dafür erwartete die Teilnehmer in der Pfalz anspruchsvolle und hervorragend ausgeschilderte Premiumwanderwege, die über Stock und Stein zu den Gipfeln mit ihren großartigen Sandstein-Formationen führten. Zwischendurch gab es in den Hütten des Pfälzerwald Vereins Leberknödel und Saumagen, so dass auch mühsame Anstiege leichtfüßig überwunden werden konnten.

Begonnen wurde mit dem Rumberg-Steig und dem Dahner Rundwanderweg, der auf Grund des Dauerregens nur zur Hälfte bewältigt werden konnte. Trotz des widrigen Wetters wurde die lange Wasgau-Seen-Tour als Ganzes absolviert. Beim Bärensteig, dem Napoleonsteig und der Hinterweidenthaler Teufelstisch-Tour wurde das Wetter langsam besser. Der Schluss- und Glanzpunkt der Wanderwoche war der Dahner Felsenpfad. Regionale Küche, gutes Essen, schöne Wanderwege, tolle Ausblicke – in der Pfalz stimmt einfach alles.