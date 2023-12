Ehrung für aktives Singen im Chor

Karl-Heinz Müller (von links), Klaus Keip, Katharina Keip und Rudi Zenz. Foto: Marion van de Sand

Schöner hätte die Einstimmung auf die diesjährige Weihnachtsfeier des MGV „Cäcilia“1920 Löf nicht sein können. Mit Liedbeiträgen hat der Chor bei der Lichter-Andacht der Kfd am Nachmittag in der Pfarrkirche St. Luzia mitgewirkt. Nach einem anschließenden Treffen auf dem Nachbarschaftsplatz bei leckerem Glühwein fand im Anschluss die traditionelle Weihnachtsfeier des Chores im Hotel und Restaurant „Traube“ statt.

Bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden Rudi Zenz, konnte dieser gleich eine Überraschung ankündigen. Der Vorstand hat die Ehrung für 65 Jahre aktives Singen im Chor für Sangesbruder Klaus Keip vorbereitet. Karl-Heinz Müller vom Chorverband Rhein-Mosel gratulierte unserm Sangesbruder Klaus für die mehr als 65 Jahre Mitgliedschaft und aktiven Singen im Chor. Er überreichte die goldene Ehrennadel und die entsprechende Urkunde, verbunden mit den Glückwünschen vom Präsidenten Karl Wolff. „Die Chorkultur lebt nicht nur von Tönen, sondern auch durch Freude, Emotionen und Leidenschaft. Sie lebt von Menschen, die sich mit ihrem Engagement um Pflege wertvoller Chormusik verdient machen“, so Karl-Heinz Müller in seiner Laudatio. Sangesbruder Klaus Keip wohnt in Karden. Er nimmt, wie auch drei Sangesbrüder aus Güls und Lay, die Fahrstrecke gerne in Kauf, um donnerstags die Chorprobe zu besuchen. Dies sollte auch für andere ein Ansporn sein, sich dem MGV anzuschließen.

Nach der Ehrung und einem leckeren Abendessen folgte ein buntes Programm mit Liedbeiträgen des Chors, Solist Heiko van de Sand, lustigen Beiträgen von Pfarrer Herbert Ritterath und Franz Brachtendorf. So verbrachte die Sängerfamilie ein paar gemütliche, stimmungsvolle, vorweihnachtliche Stunden.

Pressemitteilung: MGV Cäcilia1920 Löf