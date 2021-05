EGON eSG spendet an soziale und ökologische Projekte

Weil die Schülergenossenschaft unter anderem dem Zweck der Unterstützung sozialer und ökologischer Projekte dient, spendet sie wieder 1600 Euro an solche Organisationen. In diesem Jahr möchte sie so vier Projekte mit jeweils 400 Euro unterstützen.

Somit gehen 400 Euro an die Kinder- und Jugendhilfe in Koblenz-Arenberg, an den Koblenzer Verein Dreck-Weg, das Hilfetelefon für Opfer von Gewalt des Koblenzer Frauenhauses und an eine der beiden Partnerschulen des Eichendorff-Gymnasiums in Nicaragua, wo das Geld überwiegend für die Sicherstellung eines ausreichenden Infektionsschutzes im Unterricht genutzt wird.