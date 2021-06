Ein Scheck über 500 Euro wurde kürzlich an die Frauenselbsthilfe Krebs (FSH) in Koblenz überreicht.

Patricia Kreuzberg vom EDEKA-Center in Koblenz übergab den Scheck an die Gruppenleiterin Monika Fischbach, Frauenselbsthilfe Krebs in Koblenz, die sich im Namen der Gruppe herzlich für die großzügige Spende bedankte.