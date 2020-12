DRK-Kreisverband Mayen-Koblenz: Lejla Truöl hat Prüfung bestanden

Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 06:39 Uhr

Die Weiterbildung fand berufsbegleitend innerhalb von fünf Werktagen an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Rheinland-Pfalz in Koblenz statt und schloss mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung ab. Lejla Truöl, die beim DRK-Kreisverband in der Finanzbuchhaltung tätig ist, bildet sich parallel auch an der VWA zur Betriebswirtin weiter und ist aktuell im vierten Semester ihres Studiums. Gute Gründe also, dass DRK-Kreisgeschäftsführer Bernhard Schneider ihr herzlich gratulierte.

Bericht von: Eric Brüning