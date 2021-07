Drachenkind und Bestsellerautor machen die Stadtbibliothek unsicher

„Hey, ein bisschen leiser, bitte“, zischt eine Bibliotheksangestellte. Kurz ziehen Kinderbuchautor Stefan Gemmel und Fotograf Jürgen Schulzki die Köpfe ein. Praktikantin Mina, im Jolinchen-Kostüm, hebt die Arme, Geste: Ich war’s nicht.

Ja, in ihrer Euphorie werden die beiden Männer beim Casting der Örtlichkeiten immer lauter. So viele Möglichkeiten für ein außergewöhnliches Motiv! „Ich kann mich neben Jolinchen auf die Bank setzen und ziehe dem Drachenkind das Buch weg“, schlägt der Autor und Lese-Weltrekordler aus Lehmen an der Mosel nun flüsternd vor, „so sinngemäß: Her mit eurer Geschichte!“ Der Fotograf nickt. „Ja, lass uns das mal so machen“. Und zur Praktikantin gewandt: „Mina, setz dich mal auf die Bank, aber so, dass man deinen gezackten Drachenschwanz gut sieht.“

Seit Anfang Juni läuft die Kampagne „Freunde machen stark“ vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Kinder können und sollen Jolinchen ihr Herz ausschütten: Wie sind sie durch den monatelangen Lockdown mit Kontaktbeschränkungen und Heimunterricht gekommen? Was haben sie sich einfallen lassen, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben? „Unser Drachenkind macht seit gut vier Jahrzehnten Gesundheitswissen für Kinder erlebbar, spielerisch und unterhaltsam, etwa im gleichnamigen Kindermagazin und im Kita-Programm JolinchenKids“, erklärt der AOK-Verantwortliche Rolf Geifes. In Corona-Zeiten war die Figur im Dauereinsatz. Einerseits, um zu Beginn die wichtigen Hygieneregeln und im Stoßlüften-Winter den cleveren Zwiebellook zu erklären, andererseits, um die Stimmung aufzuhellen. „Mut machen, Spaß bereiten, das kann Jolinchen gut“, so Geifes, „und es setzt sich als Anwalt für die Interessen der Kinder ein.“ So traf das Drachenkind schon die Bundestagspräsidentin Prof. Rita Süssmuth sowie den Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Und in diesem Jahr trifft es, am UNICEF-Weltkindertag, die Frau des Bundespräsidenten: Jolinchen wird Elke Büdenbender in Berlin eine Dokumentation mit den Einsendungen der Jungen und Mädchen überreichen. Wahrscheinlich im Schloss Bellevue.

Und wie kommt Autor Stefan Gemmel ins Spiel? Was ist sein Part? „Das Thema Freundschaft spielt in vielen seiner Kinder- und Jugendbücher eine Rolle“, so der AOK-Mann. „Ich wohne in Koblenz und bekomme hier natürlich viel von seinen witzigen Weltrekordversuchen und seinem sozialen Engagement mit. Also habe ich ihn einfach kontaktiert und gefragt: Kannst du Jolinchen Schreibaufruf unterstützen? Und aus dem Motiv einer Einsendung dann vielleicht eine Jolinchen-Geschichte entwerfen?“ Genau das wird der Tausendsassa tun und die Story dem Einsenderkind bei einer spektakulären Vorlesenacht an seiner Schule oder Bibliothek vortragen. Mit 100 Jolinchen-Büchern werden weitere Einsendungen prämiert.

Da Gemmel und Geifes Corona-bedingt beide von zu Hause arbeiten, lag das Fotoshooting mit dem Drachenkind Koblenz auf der Hand. Und als der „AOK-Drachendompteur“ die Stadtbibliothek im Forum Confluentes vorschlug, war der Autor gleich Feuer und Flamme: „Mein absoluter Lieblingsvorleseort“, schwärmt er. Oft war er schon hier und wurde auch heute mit großem Hallo begrüßt. Deswegen ist man auch nachsichtig, wenn's beim Knipsen mal lauter wird. Oder als für das finale Foto auf der großen Treppe die Abstandshalter der Reihe nach umfallen, weil Jolinchen mit seinem Drachenschwanz dagegen stößt, klong, klong, klong, „Ist ja alles für eine gute Sache“, flüstert Gemmel. Und das ganze Team richtet schnell wieder alles auf – und verabschiedet sich dann ganz leise.