Dr. Anna Köbberling besucht das Hilda-Gymnasium

Am diesjährigen landesweiten Schulbesuchstag des Landtags Rheinland-Pfalz sind Abgeordnete an rund 100 weiterführenden Schulen zu Gast, um mit Schülern zu diskutieren. Über 6000 Schüler haben in diesen Tagen die Möglichkeit, mit den Landtagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen. Die Koblenzer Landtagsabgeordnete Anna Köbberling nutzte die Gelegenheit, zusammen mit zwei Landtagskollegen mit Schülern der Oberstufe und der zehnten Klassen im Koblenzer Hilda-Gymnasium über zentrale politische Themen zu diskutieren.

Köbberling freute sich über den regen Austausch mit den Jugendlichen: „Die Schüler zeigen immer wieder, wie groß ihr Interesse an politischen Zukunftsfragen ist. Es ist wichtig, der Jugend mehr politische Teilhabe zu ermöglichen“, so Köbberling. „Daher setze ich mich – wie auch mein Kollege Carl-Bernhard von Heusinger – für ein Wahlrecht ab 16 ein.“ Die Diskussionsrunde drehte sich besonders um die Themen der Jugend: Klimakrise, erneuerbare Energien, die Koblenzer ÖPNV-Struktur und nicht zuletzt die Digitalisierung der Schulen in Zeiten von Corona beschäftigten die Schülerinnen und Schüler.

Seit 2003 gibt es den Schulbesuchstag in Rheinland-Pfalz. Ins Leben gerufen wurde er vom damaligen Landtagspräsidenten Christoph Grimm im Rahmen der Veranstaltungen zum 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Seit dem Jahr 2005 findet der landesweite Schulbesuchstag jeweils im Umfeld des 9. Novembers statt. In den Jahren 2003 bis 2019 haben sich insgesamt rund 112.700 Schüler am Schulbesuchstag beteiligt.