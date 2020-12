Dorfmoderation in Ortsgemeinde Niederwerth

Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 11:44 Uhr

„Kürzlich war es soweit. Im Rahmen der Dorferneuerung fand die erste Bürgerwerkstatt im Gasthaus zur Rheinschanz in Niederwerth statt. Besonders erfreulich war zunächst, dass sich knapp 50 Bürger im Saal eingefunden haben und gespannt auf den Abend waren. An der Stelle schonmal herzlichen Dank für diese hohe Beteiligung, die auch das erfahrene Planungsbüro “stadtgespräch„ positiv überraschte.

Nach einer Begrüßung durch den Ortsbürgermeister Horst Klöckner übernahm das Planungsbüro “stadtgespräch„, Kaiser und ihre beiden Kolleginnen, die Moderation des Abends. Schnell wurde allen Zuhörern klar, Kaiser weiß wovon sie spricht und möchte die Agenda konsequent durchziehen. Im ersten Schritt wurden die Stärken und Schwächen unserer Insel gesammelt. Es sprudelte regelrecht an Wortbeiträgen aus unseren Inselbewohnern heraus – super! Innerhalb weniger Minuten war die Papierwand vollgeschrieben.

Dann ging es in Kleingruppen mit straffem Zeitplan weiter. Jeder Gruppentisch bekam die Aufgabe, konkrete Vorschläge/Ideen/Maßnahmen zu erarbeiten. Damit das ganze zielführend war und nicht in Diskussionen ausartete, hatte sich das Planungsbüro eine großartige Methode ausgesucht. Jede Gruppe sollte zuvor drei Rollen verteilen – den Moderator, den Zeitmanager und den Schriftführer. Innerhalb von einer halben Stunde wurden ganz viele konkrete Ideen zum Thema “Bauen, Wohnen und Leben„ auf unserer Insel auf Plakate geschrieben. Im Anschluss stellten die Moderatoren der fünf Gruppen jeweils in fünf Minuten die Ergebnisse vor. Überwältigend, was in insgesamt knapp zwei Stunden Produktives und Konkretes erarbeitet werden kann. Es war ein kurzweiliger und schöner Abend, der allen viel Spaß bereitet hat. Ein großes Lob und Dankeschön an euch alle!

Das Planungsbüro nimmt diese ganzen Ideen nun mit und wird sie in das Dorferneuerungskonzept integrieren. Wir dürfen also gespannt sein, was uns das Planungsbüro am 8. Januar 2021 in der Abschlusspräsentation vorstellen wird. Wir als Bürger sind jedoch zuvor noch in zwei weiteren Bürgerwerkstätten gefragt. An dieser Stelle herzliche Einladung zur zweiten Bürgerwerkstatt am 12. Oktober zum Thema “Infrastruktur, Versorgung und Verkehr„. Und bitte keine falsche Bescheidenheit – jeder kann und sollte vorbeikommen und mitmachen. Denn Ideen sowie Vorstellungen hat jeder von uns. Nur wenn wir sie dem Planungsbüro verraten, weiß dieses, welche Wünsche ins Dorferneuerungskonzept eingearbeitet werden sollten.

Also ob jung, ob alt, ob Vereinsmitglied, ob Privatperson, nutzt die Chance. Meldet euch an, macht mit und gestaltet so aktiv die Zukunft unserer Insel Niederwerth. Motiviert Nachbarn, Freunde, Vereinskollegen und Familie mitzumachen. Anmeldung, wegen Corona, zur Veranstaltung bitte bis zwei Tage vorher per E-Mail an a.tillmann@stadtgespraech.com oder schriftlich durch Einwerfen in den Briefkasten des Ortsbürgermeisters, Gartenstraße 20. Wir freuen uns auf Sie/Euch in den Bürgerwerkstätten, gemeinsam können wir unsere Insel noch lebens- und liebenswert(h)er machen!“

Bericht von Ortsbürgermeister Horst Klöckner