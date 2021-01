Digital durch die Adventszeit

Bereits im Frühjahr hieß es umdenken und aus der Not eine Tugend machen. Kurse digitalisieren und live halten, Veranstaltungen nicht absagen, sondern abwandeln. Kochkurse, bewegte Sehenswürdigkeiten, Yoga online – das Potpourri an Angeboten wuchs stetig und wird großartig von Mitarbeitenden, Studierenden und Partnern angenommen. So war es nur ein kleiner Schritt auch die Weihnachtsgrüße anstelle einer Karte im vergangenen Jahr auf Social Media zu holen. Gemeinsam wurden Veranstaltungen in den Fokus gestellt, die bei einigen Personen schon fast in Vergessenheit geraten waren. Ob es die motivierenden Worte und das fesselnde Mindset von Joey Kelly waren oder die geheimen Tricks des Olympioniken Donovan Bailey. Im Fokus standen Menschen, die mit ihrer Geschichte begeisterten, und Menschen, ohne die der AHS nicht vorstellbar wäre. Kursteilnehmer, Kursleiter und Partner – Worte des Dankes fanden sich nicht nur in den Videos, sondern auch in den Kommentaren auf Facebook. Teilnehmer und ehemalige Teilnehmer konnten in Interaktionsposts ihre persönlichen Geschichten und Verbindungen mit dem AHS erzählen und sich miteinander austauschen. Im vergangenen Jahr ging mit den Koblenzer bewegten Sehenswürdigkeiten ein tolles, neues Format an den Start, welches sich mit einem Weihnachtsspecial auch hier wiedergefunden hat. Sport vor dem Weihnachtsbaum am Görresplatz. Zur besonderen Freude für die Organisatoren die Grußworte der Hochschulleitung. An gleich drei Tagen haben sie es sich nicht nehmen lassen auch ein Wort an die Community zu richten.

Zum Abschluss von 2020 eine klare Botschaft – der AHS ist geprägt von der starken Gemeinschaft und hält zusammen. Er trägt sich durch viele Menschen aus allen Bereichen und dafür sind alle sehr dankbar.