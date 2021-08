Dieblicher Pfadfinder veranstalten zweiwöchige Wanderung in Brandenburg

Nach einer langen zweijährigen Pause von der Sommerfahrt mit dem Dieblicher Pfadfinder ist es endlich wieder so weit: Kürzlich trafen sich drei Sippen des Stammes Treverer am Koblenzer Hauptbahnhof um wieder auf Sommerfahrt zu gehen!

„Der Zug fuhr um 12 Uhr ab. Doch dank einer Zugverspätung durften wir Berlin für sieben bis acht Minuten am Hauptbahnhof begutachten. Denn unsere neue Zugverbindung nach Brandenburg ging über Berlin. Um 20.15 Uhr kamen wir endlich an unserem Zielbahnhof in Bad Belzig an. Nach kurzer Orientierung brachen die Teilnehmenden zum geplanten Burgenwanderweg mit 148 Kilometer Länge auf.

Das Wetter war meist abends regnerisch und hielt sich sonst immer trocken, sonnig und heiß. Abkühlung fand man nur im Wald, durch den wir größtenteils wanderten, oder in einem erfrischenden See. Der Burgenwanderweg führte unsere Haikgruppe durch die atemberaubende Landschaft Brandenburgs, wobei wir doch lustigerweise keine einzige Burg sahen. Diese lagen abseits des Weges und waren mit schwerem Gepäck nicht einfach zu erreichen. So ging es nach vielen Tagen mit Wandern, Zelt aufbauen, Singen, Karten Spielen und Abschalten wieder mit dem Zug nach Hause.

Beim zweitägigen Standlager im Kerpestal, dem Lagerplatz der Dieblicher Pfadfinder, gab es leckeres Essen und lange Singerunden. So ging die längst überfällige Sommerfahrt in schöner Erinnerung zu Ende. Du möchtest auch mal mit Freunden eine lange, spannende Wanderung oder ein kurzes, lustiges Standlager erleben? Dann informiere Dich doch noch weiter im Internet unter www.stamm-treverer.de oder sende eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de. Neue Erstklässler für das Schuljahr 2021/22 sind herzlich Willkommen!“

Bericht von Leo Krall.