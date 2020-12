Dieblicher Pfadfinder: Online-Herbstseminar der PSD bot große Programmvielfalt

„Doch dieses Jahr ist alles anders. Das Jahr 2020 war von Covid-19 geprägt und auch unser geliebtes Zusammenkommen konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Doch es gab einen Lichtblick, denn das Herbstseminarteam, die Schaltzentrale unseres Treffens, machte sich an die Arbeit ein Herbstseminar für zu Hause bereitzustellen. Es kostete viel Mühe und Kreativität Seminare, die normalerweise in einem Raum mit vielen Personen stattfinden, so umzugestalten, dass jeder von zu Hause mitmachen kann.

Kürzlich trafen wir uns online, um gemeinsam ins Herbstseminar zu starten. Die Online-Eröffnungsrunde war sehr gut besucht und es fanden sich nicht nur PSD´ler sondern auch viele Personen aus anderen Bünden zu diesem überbündisches Treffen ein. Am nächsten Tag eröffnete Adam den ersten Programmtag des Herbstseminars mit einer geballten Portion Morgensport. Danach öffneten die Teilnehmer ihre Briefe oder Pakete mit den Materialien, die sie von den Seminarleitern per Post erhalten hatten. Themen und Lerninhalte der Seminare waren zum Beispiel die Geschichte der LGBTQ, Informationen zu Open Source Software, selbstgemachte Fitnessriegel, indisch kochen, Tipps und Tricks für eine Entspannungsmassage, Improvisationstheater, ein Gitarrenkurs und vieles mehr. Am Abend gab es dann als Abschluss im Herbstseminarradio einen gemeinsamen Austausch über den Programmtag und es wurden Bilder und Videos der Teilnehmer gezeigt. Obwohl man sich nicht persönlich treffen konnte war es Dank des großen Einsatzes des Herbstseminarteams ein spannendes und sehr gelungenes Treffen.

Alle, die bei den Dieblicher Pfadfindern einmal mitmachen möchten, können sich im Internet unter www.stamm-treverer.de informieren oder schreiben eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de.“

Bericht von den Dieblicher Pfadfindern