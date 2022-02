Dieblicher Feuerwehr hat einen neuen Wehrführer

Dies war nötig geworden, da Björn Diehl nach sieben Jahren sein Amt als Wehrführer aus beruflichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte. Während seiner Amtszeit konnte Björn Diehl die Mannschaftsstärke der Wehr deutlich ausbauen. Zudem fielen die Beschaffung eine Mannschaftstransporters sowie die Gründung der Jugendfeuerwehr vor Jahren in seine Amtszeit. Ebenfalls in seinem Fokus stand das kameradschaftliche Miteinander, sowohl in der eigenen Wehr als auch im Verhältnis zu den Nachbarwehren.

Aus den Reihen der Kameradinnen und Kameraden war Christoph Klause als Nachfolger vorgeschlagen und gewählt worden. Christoph Klause ist seit 20 Jahren aktiv in der Wehr tätig. Er hat bereits viele Ausbildungen durchlaufen und bringt somit bereits die nötigen Voraussetzungen mit. Da die Aufgaben in den letzten Jahren für eine Wehrübung immer mehr und anspruchsvoller wurden, hatte man sich entschlossen, neben dem stellvertretenden Wehrführer, Dirk Jung, noch einen zweiten Stellvertreter zu wählen. Hierfür war Felix Jung vorgeschlagen worden. Auch ihm wurde an diesem Abend von der Mannschaft das Vertrauen ausgesprochen und er wurde gewählt. Felix Jung ist seit 2011 in der Feuerwehr aktiv. Er wird in der kommenden Zeit nun die entsprechenden Führungslehrgänge, unter anderem an der Landes Feuerwehr- und Katastrophenschutz Akademie in Koblenz, absolvieren.

Da Christoph Klause bis dato die Position des Gerätewartes inne hatte, war auch hier eine personelle Veränderung nötig. Zum neuen Gerätewart wurde von Bürgermeister Seibeld Jonathan Sauer ernannt.