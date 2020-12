Deutsch-französischer Doppelabschluss am Hilda-Gymnasium

Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 11:43 Uhr

Darauf haben sie sich in der gesamten Oberstufe vorbereitet, indem sie Geschichts- und Erdkundekurse in französischer Sprache belegten. Dieser bilinguale Unterricht hat eine lange Tradition am Hilda-Gymnasium. Mit dem AbiBac schärft das Hilda-Gymnasium sein internationales Profil weiter aus.

Der Weg zum AbiBac ist anspruchsvoll und verlangt Schülern und Lehrern ein besonderes Engagement ab. „Wir wussten, dass es anstrengend werden würde, aber es hat sich gelohnt.“ sagt Paula Mohrbacher, eine der Schülerinnen. Die Abiturprüfungen sind mit der französischen Schulaufsicht in Straßburg zu koordinieren. Niemand konnte ahnen, dass sich diesbezüglich in diesem Jahr besondere Hürden aufbauen sollten. Die französische Schulaufsicht konnte aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen nicht wie geplant nach Koblenz kommen. So wurde mit allen Mitteln versucht, die Prüfungen über Videokonferenzen nach Frankreich zu übertragen.

Auch diesen letzten Stresstest haben die 19 Schüler zusammen mit ihren Lehrern erfolgreich bestanden. Nun freut sich die gesamte Schulgemeinschaft des Hilda-Gymnasiums über die gelungene Premiere des Doppelabschlusses.