Der Karneval ruht, doch die KG Müllowe nicht: KG „Ganz denewer“ Mülhofen 1950 unter neuer Leitung

Kürzlich war es wieder so weit: Auf dem Gelände der vereinseigenen Wagenbauhalle in Mülhofen fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Karnevalsgesellschaft „Ganz denewer“ Mülhofen 1950 statt.

Zahlreich erschienen die Mitglieder, um über die vergangene Session 2019/20 zu reflektieren und einen neuen Vorstand zu wählen. Der erste Vorsitzende Patric Stamm begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Versammlung. Er bedankte sich bei allen Aktiven und Helfern des Vereins, zog in diesem Zusammenhang ein Fazit über die vergangene Karnevalssession 2020 und bedauerte, dass die Session in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste. Anschließend wurde in einer Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder gedacht. Des Weiteren wurden einige der anwesenden Mitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften geehrt. Die noch ausstehenden Ehrungen werden im privaten Rahmen nachgeholt.

Daraufhin wurde der Jahres- und Kassenbericht vorlesen. Hier sprach Jürgen Müller ein Lob an die Kassierer Janik Bernardi und Nicole Schröder aus, die das Kassenbuch sehr gut geführt hatten. Auch waren sich alle Mitglieder einig, dass der Verein sowohl mit dem Ergebnis der Veranstaltungen aus dem vergangenen Jahr als auch mit seinen fleißigen Helfen mehr als zufrieden sein kann. Im Anschluss fand die Neuwahl des Vorstandes statt. Rudi Pretz wurde zum Versammlungsleiter gewählt. Dieser beantragte die Entlastung des alten Vorstandes. Nach der einstimmigen Bestätigung erfolgten die Neuwahlen.

Der neue Vorstand der KG setzt sich wie folgt zusammen:

Erster Vorsitzender: Dominik Pretz

Zweiter Vorsitzender: Björn Kuppler

Erste Schriftführerin: Anita Bonk

Kassierer: Janik Bernardi

Beisitzer: Marina Reichert und Rhea-Maria Fischer

Zweiter Schriftführer: Stephan Lütkemeier

Koordinator Veranstaltungen: Andreas Hehl

Büttenrednerkoordinator: Erich Günther

Anschließend wurde die vorgelegte Satzungsänderung einstimmig von der Versammlung genehmigt. Nun konnten die anwesenden Mitglieder unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ihre Wünsche und Anregungen zu den Veranstaltungen, Abläufen und vieles mehr äußern. Es wurde darüber debattiert, wie die kommende Session zu gestalten sei. Hier waren sich die Beteiligten einig, dass diese Entscheidung derzeit noch nicht getroffen werden kann und man abwarten müsse, inwiefern eine Karnevalssession in Zeiten von Corona möglich ist. Die Planungen sollten zunächst einmal aufgenommen werden. Aber allen war klar: Der Karneval wird stattfinden. In welcher Form und Ausgestaltung bleibt abzuwarten. Abschließend bedankte sich der neue Vorsitzende Pretz für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und für die Zeit, die sich die Mitglieder zur aktiven Teilnahme an der Versammlung genommen hatten. Es werde alles darangesetzt, dass auch die Zukunft des Karnevals in Mülhofen weiter gesichert bleibe und wir diesen hoffentlich in der kommenden Session wieder feiern und genießen können. In diesem Sinne schloss er die Versammlung mit einem Dreifachen: Müllowe – Helau!