Debeka BKK und „Mehr Zeit für Kinder“ unterstützen Senioreneinrichtungen

Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 11:17 Uhr

Dazu zählen auch Mitarbeitende in Seniorenzentren. Die Mitarbeiter der Pflege arbeiten täglich bis an die Belastungsgrenze und sind körperlich wie psychisch gefordert. Zudem sind die Mitarbeiter der sozialen Betreuung auch jetzt für die pflegebedürftigen Senioren da, die nun isoliert von der Außenwelt leben, keinen Besuch mehr empfangen dürfen und nicht an Gruppenaktivitäten teilnehmen können. Deshalb unterstützt die debeka BKK gemeinsam mit dem Frankfurter Verein „Mehr Zeit für Kinder“ zwei Senioreneinrichtungen im Raum Koblenz in dieser herausfordernden Situation. Gemeinsam wurde nach alternativen Wegen gesucht, den Mitarbeitenden die Inhalte zur eigenen Gesundheit sowie Inhalte für die Betreuung bei gleichzeitiger Einhaltung der Besuchsverbote von Pflegeeinrichtungen nahe zu bringen.

Jede Woche bekommen alle Mitarbeitenden der Häuser mehrere Tagesimpulse, die sie darin unterstützen gesund und entspannt zu bleiben. Sie dienen als Ausgleich zu der Mehrbelastung in diesen Tagen und bestehen aus Entspannungs- und Bewegungsübungen für den Arbeitsalltag sowie Inspirationen für ausgleichende Aktivitäten in der Freizeit.

„Die Impulse kommen genau zur richtigen Zeit. Unsere Mitarbeitenden arbeiten unter besonderen Bedingungen und freuen sich sehr, dass sie so unterstützt werden. Mir ist es wichtig, dass sie gerade jetzt auch auf ihr eigenes Wohlbefinden achten. Und unsere Bewohner sind natürlich auch sehr dankbar für die abwechslungsreichen Impulse“, so Frau Kettermann, Einrichtungsleitung aus dem Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege.

Zusätzlich erhalten einige Häuser Tagesimpulse für die Teams der sozialen Betreuung für ihren Betreuungsalltag. Diese sollen sie darin unterstützen, Angebote zu Gesundheitsthemen für die Bewohner umzusetzen. Ziel ist es verschiedene Übungen aus den Bereichen Entspannung und Aktivierung in der Einzelbetreuung und, wo es möglich ist, in Kleingruppen durchzuführen. Außerdem bekommen auch die Bewohner direkt Materialien zur Verfügung gestellt, die sie für sich selbst nutzen können. Dazu gehören Postkarten mit verschiedenen Übungen sowie Handschmeichler oder Igelbälle.

„Unsere Mitarbeitenden arbeiten mit großem Engagement auch unter den neuen Bedingungen. Sie zeigen viel Einsatz und ich freue mich sehr, dass wir diese Unterstützung durch die Debeka BKK bekommen. Gerade in diesen Zeiten sind kleine Auszeiten zur Stärkung der Mitarbeiter- und Bewohnergesundheit so wichtig“, sagt Frau Martsch, Leitung der Sozialen Betreuung des Caritas Haus St. Elisabeth.

Die Einrichtungen werden aktuell im Rahmen des Projekts „Ich achte auf mich!“ und „E.V.A. – Ernährung. Entspannung. Vitalität. Achtsamkeit“ von der Krankenkasse unterstützt.