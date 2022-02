Das Ada-Lovelace-Projekt fördert Schülerinnen

Die Stärkung von jungen Mädchen und Frauen in sogenannten „MINT-Berufen“ ist ein zentrales Anliegen des Ada-Lovelace-Projekts der Universität Koblenz-Landau. Die Abkürzung MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 16 Schülerinnen der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus nahmen an einem zweitägigen, schulinternen Seminar zum Thema „Nutzung digitaler Medien“ teil. Die Zehntklässlerinnen entwickelten eine eigene App für Smartphones und Tablets. Angeleitet von Studentinnen des Ada-Lovelace-Projekts unter Leitung von Sandra Wingender stellten interessierte Schülerinnen einer eigenen App mithilfe einer vorgegebenen Nutzersoftware her. Nach einer kurzen Einführung durch die Studentinnen gestalteten die Mädchen der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus selbstständig individuelle Spiele und Beauty-Apps.

Begeistert von der tollen Umsetzung und Atmosphäre während den Seminartagen, planen die Entwicklerinnen mithilfe der schulischen MINT-Leitung Frau Durdagi weitere Workshops in diesem Schuljahr.