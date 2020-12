CTG: Wir machen die Meister von Morgen

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz fördert auch in diesem Jahr Sportvereine, die mit besonderem Engagement im Nachwuchsleistungssport aktiv sind. Unterstützt werden bestehende oder zu entwickelnde Projekte, bei denen entweder die Talentsuche oder die Talentförderung im Vordergrund stehen.

Fechten ist eine sehr anspruchsvolle und trainingsintensive Sportart, die weltweit Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene begeistert. Die CTG erfährt seit vielen Jahren hohe Anerkennung für die Leistungen innerhalb dieser Sportart; dies nicht zuletzt auch durch Teilnahmen an den Olympischen Spielen.

„Unser Bestreben ist es, Wettkämpfer in allen Altersklassen adäquat zu unterstützen und somit die sportlichen Leistungen individuell und leistungsgerecht fördern zu können und Nachwuchsfechter an die Spitze heranzuführen“, sagt Monika Sauer, Vorsitzende der CTG, und freut sich ganz besonders über die erfolgreiche Teilnahme an dem diesjährigen Vereinswettbewerb.