„Corona Schwerdonnerstag“ im Seniorenheim St. Josef

Der Schwerdonnerstag wird vielen Menschen, besonders den Möhnen, in Erinnerung bleiben. Leider nicht, weil so ausgelassen gefeiert werden konnte, sondern weil alles in aller kleinstem Kreis gefeiert werden musste, wenn überhaupt.

Im Seniorenheim St. Josef in Vallendar findet traditionell am Dienstag der Karnevalswoche in der Cafeteria für alle Bewohner eine große Karnevalsfeier statt. Mit viel Spaß an der Freude wird dieser Nachmittag vom Förderverein des Seniorenheimes, der Heimleitung, Rita Berens und vielen Aktiven aus dem Vallendarer Karneval organisiert. Nach nur wenigen Karnevalsliedern, die gesungen wurden, war die Stimmung ausgelassen und die ganze Cafeteria wurde zur Narrhalla. In diesem Jahr leider nicht. Die Corona-Pandemie hat das ausgelassene Feiern verhindert.

Dennoch wurde sich auf den einzelnen Wohnbereichen zum Möhnen-Kaffee getroffen. Mit genügend Abstand und dem entsprechenden Mundschutz wurde dennoch lustig gefeiert. Die Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes hatten alles mit viel Liebe zum Detail karnevalistisch dekoriert. Auch wenn die Karnevalsmusik in diesem Jahr aus dem CD-Player kam, war die Stimmung auf den Wohnbereichen ausgelassen. Nach Kaffee und Berlinern gab es noch eine kalte Ente. Dieses Getränk war in früheren Jahren sehr beliebt und die meisten Bewohner konnten sich gut daran erinnern.

An Schwerdonnerstag wurde Elisabeth Hermann 90 Jahre alt. Sie ist ein waschechter Koblenzer Schängel und an einem Rosenmontag geboren. Nachdem die Heimleitung, Rita Berens, Pflegedienstleiter Sven Mees und alle Mitarbeiter des Wohnbereiches ihre Glückwünsche überbracht hatten, wurde der Geburtstag dann bei Kaffee und Kuchen, wenn auch im kleinen Kreis, mit den Mitbewohnern gefeiert. Blumengrüße zum runden Geburtstag kamen auch vom Bürgermeister der Stadt Vallendar, Wolfgang Heitmann.

Wenn auch in kleinem Rahmen und unter Corona Schutzmaßnahmen konnte der rheinisch-karnevalistische Feiertag der Möhnen in diesem Jahr etwas gefeiert werden.