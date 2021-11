Coblenzer Turngesellschaft 1880 wählt ihren neuen Vorstand

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch die Vorsitzende Monika Sauer informierte sie zunächst über die besonderen Herausforderungen anlässlich der Pandemie seit dem 16. März 2020. Die Vorsitzende richtete ihren ganz besonderen Dank an alle Übungsleiter und Trainer die sowohl während der „passiven“ als auch später in der „aktiven“ Zeit, unter entsprechenden Einschränkungen, mit hohem Engagement die Sporttreibenden betreuten. Dies ist wohl auch ein Indiz dafür, dass die im Jahresbericht aufgezeigte Fluktuation der Mitglieder als „üblich“ eingestuft werden konnte; zum 31. Dezember 2020 hat die CTG rund 2000 Mitglieder, davon rund 800 Kinder und Jugendliche.

Zur Wiederwahl des Vorstandes stellten sich folgende aktuelle Vorstandsmitglieder zur Wahl: die Vorsitzende Monika Sauer, der stellvertretende Vorsitzende Michael Horne, der Kassenwart Josef Müssenich, die Schriftführerin Karin Hörsch, der Jugendleiter Christian Schuth und der Beisitzer für Rechtsfragen Johannes Mogg. Alle Vorstandmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Der langjährige Medienbeauftragte Michael Castor legte sein Amt nieder. Für seine Nachfolge wurde Jan von Uxkull-Gyllenband vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Matthias Maillinger lässt sein Amt als technischer Leiter auf unbestimmte Zeit ruhen; sein Amt bleibt zunächst unbesetzt. Zur neuen Seniorenbeauftragten wurde Ursula Korffmann-Singer einstimmig gewählt.

Die Vorsitzende Sauer bedankte sich bei der ausscheidenden Kassenprüferin Jutta Cornel und bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Michael Castor und Matthias Maillinger für ihr Engagement und überreichte ihnen die Ehrennadel in Bronze des Sportbund Rheinland. Die langjährige Kassenprüferin Jutta Cornel legte ihr Amt nieder. Franz-Josef Maillinger wurde einstimmig als Nachfolger gewählt. Neben der Neuwahl des Vorstandes war die Neufassung der Vereinssatzung ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung. Nachdem Johannes Mogg jeden Paragrafen des neu überarbeiteten Satzungsentwurfes klar und deutlich vorgelesen hatte, wurde die Neufassung der Satzung einstimmig beschlossen. Die Vorsitzende Sauer bedankte sich bei allen Anwesenden mit dem Apell „Wer kämpft kann verlieren – wer nicht kämpft hat schon verloren“ und wünscht sich auch weiterhin dass Erfolge, Soziales und Geselligkeit, besonders in dieser schwierigen Zeit, einen hohen Stellenwert in der CTG einnehmen.