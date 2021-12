„Clean River Project“ an der GS Oberfell

GS Oberfell GS Oberfell GS Oberfell

Zunächst informierte das Team am Montagmorgen die Dritt- und Viertklässler mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Esper und Frau Mohr anschaulich mit einer Präsentation über die bestehende Problematik der Müllverschmutzung unserer Gewässer. Stefan Horch, der Leiter des Projektes, erzählte von seiner Arbeit und seiner Idee, eine „Menschenkette gegen Plastikmüll“ zu erstellen. Anschließend machten sich alle hoch motiviert und gewappnet mit Handschuhen, Kneifzangen, Mülltüten und -eimern auf den Weg durch Oberfell, an der Moselpromenade entlang, und sammelten mit Feuereifer Müll.

Am nächsten Tag konnte nun jede Klasse „ihren“ gesammelten Müll inspizieren und jedes Kind suchte sich ein Teil für sein Kunstwerk aus. Mit Buntstiften und dem ausgesuchten Müllstück gestaltete jeder eine eigene Figur. So entstanden tolle Kunstwerke für die „Menschenkette gegen Plastikmüll“, die auf der Internetseite www.cleanriverkids.de des Vereins bald gemeinsam mit schon vielen anderen Kunstwerken einzusehen sind. Auf dieser, eigens für Kinder eingerichteten, Internetseite des Vereins informierten die Schüler sich abschließend über Müllverschmutzung der Flüsse und Meere und lösten hierzu ein Quiz. Im Anschluss daran erhielten die Kinder in Form einer Urkunde die Ernennung zum „Clean River Kid“.

Die künstlerische Beschäftigung mit der Erkenntnis, ein Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, die sich mit dem Thema befasst und eine „Menschenkette gegen Plastikmüll“ bildet, hat die Kinder und Lehrerinnen sehr beeindruckt. Den Schülern wurde die globale Bedeutung des Themas durch dieses Projekt vor Augen geführt und hat sie sensibel dafür gemacht, achtsamer mit dem Thema Müll und somit auch mit unserer Natur umzugehen. Die Finanzierung des Projektes in der Grundschule Oberfell übernahm der SWR 1-Rundfunk, im Rahmen der Herzenssache, der das Projekt vor Ort begleitete.