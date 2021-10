CDU-Stadtverband Bendorf veranstaltet Mitgliederversammlung

Der stellvertretende Vorsitzende Sascha Schoblocher begrüßte die Mitglieder, die Ehrenvorsitzenden der CDU Bendorf sowie als Gäste den CDU Landtagsabgeordneten, außer Dienst, Josef Dötsch und auch den CDU-Bundestagskandidaten für den Wahlkreises und Mitglied des Bundestages Josef Oster. Nach den Formalitäten zur Versammlung folgte die Totenehrung der verstorbenen Mitglieder. Die Versammlungsleitung wurde von den anwesenden Mitgliedern in die bewährten Hände von Josef Dötsch gelegt, der im Rahmen dieser Veranstaltung vom Stadtverband gebührend verabschiedet wurde.

Nach den Berichten vom Vorstand erfolgte die einstimmige Entlastung und die Neuwahl des Vorstandes. Als neuer Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Bendorf wurde Sascha Schoblocher, als Stellvertreter wurden Dr. Ute Stuhlträger-Fatehpour und Goran Varvodic von der Versammlung gewählt. Als Geschäftsführerin ist Susanne Schabow und als Schatzmeister Gert Born wiedergewählt worden. Die Mitgliederversammlung wählte weiter Felix Rockenbach als Mitgliederbeauftragten, als Organisationsleiter Werner Dietz, als Beisitzer Brigitte Steck, Monika Ramscheid, Klaus Döring, Michael Enchelmeier, Jörg Ferber, Dr. Dirk Schneider und Günter Schöneberg.

Nach den Wahlen konnte der frischgebackene Vorsitzende Schoblocher, Gero Schäfer als verdientes Mitglied für 60 Jahre Mitgliedschaft in der CDU Bendorf ehren. Gerno Schäfer hat für die Bendorfer CDU das Amt des Geschäftsführers bis zur letzten Wahlperiode 2019, insgesamt 42 Jahre, innegehabt. Schoblocher bedankte sich im Namen des CDU-Stadtverbandes für 60 Jahre Mitgliedschaft und jahrzehntelanges Engagement für die CDU in unserer Heimatstadt Bendorf mit der Übergabe der goldenen Medaille und der Ehrenurkunde vom CDU Bundesverband. Anschließend berichtete der Bundestagskandidat und MdB Josef Oster aus dem laufenden Wahlkampf, zur anstehenden Bundestagswahl, mit einer engagierten Rede durch die Wahlkampfthemen der CDU und motivierte die Mitglieder in den letzten Wahlkampfwochen für die Politik der Union zu werben. Deutschland braucht eine starke Union in der kommenden Bundesregierung so Josef Oster. Es schloss sich der Bericht von Goran Varvodic aus der Stadtratsarbeit der CDU-Stadtratsfraktion an. Zum Abschluss dankte der neue Vorsitzende den Anwesenden für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und gab einen Ausblick auf die kommenden Termine im Stadtverband.

Pressebericht der CDU Bendorf.