CDU Rhens gratuliert Weiland

Diesen Beschluss fasste der vergangene Kreisparteitag der CDU Mayen-Koblenz mit großer Mehrheit. Damit erhält er lebenslange Mitgliedschaft und Stimmrecht im Kreisvorstand. Der frisch gewählte Kandidat für das Amt des Verbandsbürgermeisters, Jens Firmenich, gratulierte dem Rhenser dazu herzlich. „Adi Weiland hat die kommunale, aber auch die landesweite, Politik der vergangenen 24 Jahre maßgeblich geprägt. Diese Ehrung erhält er verdient“, so Firmenich. „Wir sind stolz, dass Rhens eine so herausragende Person hervorgebracht hat“, ergänzte Boettiger. Dr. Adolf Weiland ist seit 1977 Mitglied der CDU, war von 1984 bis 2011 Mitglied des Stadtrates in Rhens, von 1989 bis 2014 Mitglied des Verbandsgemeinderates, 1994 bis 2019 Mitglied des Kreistages und von 1996 bis 2021 Mitglied des Landtages.