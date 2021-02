CDU Rhens freut sich auf traditionelles Heringsessen

„Bei der derzeitigen Infektionslage können wir uns leider nicht wie gewohnt im Roten Ochsen treffen und dort einen schönen Abend miteinander verbringen. Das ist sehr schade, aber wir wollten die Veranstaltung auch nicht komplett ausfallen lassen“ sagt der Vorsitzende der CDU Rhens, Jens Boettiger. Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des Vorstandes, bestehend aus Anne Roy, Katharina Mallmann, Harvey Kerschbaumer, Florian Kaul, Alexander Schöne und Frank Weiland wurde in Kooperation mit Familie Kochhäuser eine Lösung erarbeitet: „der Hering wird vom Vorstand beim Roten Ochsen abgeholt und zu den Mitgliedern nach Hause geliefert.“ Alle Corona Regeln können so eingehalten werden.

Die CDU Rhens freut sich, dass das traditionelle Heringsessen auf diese Weise in abgewandelter Form stattfinden kann. So wird die regionale Gastronomie unterstützt und die Teilnehmer des Heringsessens haben in der Corona Zeit, in der wir alle auf so vieles verzichten müssen, eine kleine Abwechslung.

Pressemitteilung der CDU Rhens