Career Day der Universität in Koblenz erfolgreiches Forum für Studierende und Unternehmen

Im Rahmen des neunten Career Day der Universität in Koblenz trafen in virtuellen Webkonferenzen über 35 Unternehmen und Einrichtungen aus der Region Koblenz-Mittelrhein auf rund 150 Studierende aus den vier Fachbereichen Bildungswissenschaften, Philologie/Kulturwissenschaften, Mathematik/ Naturwissenschaften sowie Informatik der Universität. Arbeitgeber hatten die Möglichkeit, sich ihren potentiell zukünftigen Mitarbeitern vorzustellen. Die Studierenden nutzten das Angebot, sich intensiv zu Fragen rund um den Berufseinstieg und die Karriere in den jeweiligen Unternehmen und Einrichtungen beraten zu lassen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Dr. Imke von Helden-Sarnowski, Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums für Studium und Beruf der Universität in Koblenz, und einer Podiumsdiskussion zum Thema „Entscheidung Berufseinstieg: Kopf- oder Bauchsache?“. Ehemalige Absolventen der vier Fachbereiche der Universität in Koblenz teilten ihre unterschiedlichen Erfahrungen zum Übergang vom Studium ins Berufsleben mit den Besuchern. Zusätzlich wurde das Angebot ergänzt durch Bewerbungsmappen-Checks, ein Seminar für Studierende zum Thema „Business English – A Quick Guide“ oder dem Programmpunkt „Promovieren – Ja oder Nein? “. Im Rahmen der Bewerbungsmappen-Checks konnten Studierende und Promovierende nach vorheriger Anmeldung und Einreichung ihrer Bewerbungsunterlagen diese von Experten auf aktuellste Standards hin prüfen lassen und Tipps zur ansprechenden Gestaltung erhalten. Die Karrieremesse wurde von den diesjährigen Sponsoren CompuGroup Medical SE, Erhardt + Partner Group, SHD AG, dem Bildungswerk der rheinland-rheinhessischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH, global office GmbH, CONET Technologies Holding GmbH, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Meilenstein GbR sowie der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH unterstützt.