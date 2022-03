BUGA-Freunde Koblenz starten in die Gartensaison

Und dies natürlich mit einem entsprechenden Hygienekonzept. Nach der Winterpause freuen sich die rund 60 Teammitglieder endlich an die Arbeit gehen zu können. Es macht einfach Spaß in der Gruppe gemeinsam zu gärtnern, begleitet von dem fachlichen Rat und der Unterstützung der Stadtgärtner.

Zuerst stand der Frühjahrsputz in den Beeten in den Zirkularbauten des Schlosses an. Danach ging es dann in den Festungspark. Die Beete mussten aufgeräumt und gefächert werden. An Stauden und Gräsern wurde ein „Schönheitsschnitt“ vorgenommen und in einigen Bereichen Gras, Unkraut und Moos entfernt.

Die nächsten Pflegearbeiten werden voraussichtlich, je nach Vegetationsstand am Schloss in der letzten Märzwoche und auf dem Festungsplateau in der ersten Aprilwoche stattfinden. „Das vorhandene Unkraut ist in seiner Entwicklung noch so weit zurück, dass es kaum sichtbar ist. Geben wir dem Unkraut noch einige Wochen, um zu wachsen und sich uns dann zu zeigen“, meint Teamleiter und Vorstandsmitglied Wolfgang Dreyer.

„Wenn Sie auch Lust bei uns BUGA-Freunden Mitglied zu werden und Sie sich aktiv in den verschiedenen Projektbereichen engagieren möchten, melden Sie sich bitte unter BUGA-Freunde.Koblenz@gmx.de oder telefonisch unter 0171/8139 673. Werden Sie Teil eines großen Vereins mit mehr als 1.100 Mitgliedern, von denen 200 Personen tatkräftig bei den unterschiedlichsten Aufgaben mitwirken“, sagt Anna Maria Schuster, Geschäftsführerin der BUGA-Freunde Koblenz.