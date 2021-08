BUGA-Freunde Koblenz richten Mitgliederversammlung mit Neuwahlen aus

Kürzlich fand die Mitgliederversammlung der BUGA-Freunde Koblenz statt. Durch die Corona-Pandemie bedingt hatte der Verein die Mitglieder in die Kulturfestung Ehrenbreitstein eingeladen.

Unter Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen wurde die Versammlung im Freien an der Sparkassenbühne im retirierten Graben durchgeführt. Der Vorsitzende Thomas Schilling dankte den Damen und Herren des Vorstands sowie der Kassenprüferin und den Kassenprüfern für die Bereitschaft zur Fortführung ihrer Aufgabenbereiche über die eigentliche Dauer ihrer Wahl hinaus. Durch Corona bedingte war die Durchführung einer Mitgliederversammlung für mehr als 1100 Mitglieder turnusmäßig im November vergangenen Jahres nicht möglich. Worte des Dankes richtete er ebenfalls an den Vorsitzenden des Kuratoriums Matthias Nester, seine Stellvertreterin Monika Sauer und alle Mitglieder dieses Gremiums für die wertvolle Unterstützung und Beratung in dieser besonderen Zeit der Pandemie.

Die anwesenden Mitglieder erteilten dem scheidenden Vorstand nach dessen Rechenschaftsbericht, dem Bericht des Vorsitzenden des Kuratoriums und dem Vortrag Kassenprüfungsberichts die Entlastung. Nach Erfüllung dieser Voraussetzung stand der Neuwahl des Vorstands nichts mehr entgegen. Alle Vorstandsmitglieder stellten sich wieder zur Wahl. Der gesamte Vorstand erhielt das Vertrauen der anwesenden Mitglieder und alle wurden durch die Wahl in ihren Funktionen bestätigt:

Erster Vorsitzender Thomas Schilling

Stellvertretender Vorsitzender Roland König

Schatzmeister Dr. Lukas Karrenbrock

Geschäftsführerin Anna Maria Schuster

Beisitzer „Gärtnerische Infrastruktur“ Wolfgang Dreyer

Beisitzer „Stadt und Region Mittelrhein“ Dr. Hermann Hammes

Beisitzer „Informations- und Verleihdienst, Leselounge“ Herbert Kramb

Beisitzerin „Kunst, Kultur und Jugendarbeit“ Ulrike Piel

Beisitzer als Vertreter des städtischen Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen Andreas Drechsler

Gerne nahmen die für die Dauer von zwei Jahren gewählten Mitglieder die Wahl an. Die bisherige Kassenprüferin Ute Straube-Hammes sowie die Kassenprüfer Stephan Breser und Roland Rommersbach wurden ebenfalls wiedergewählt. Als weiteren Kassenprüfer wählten die anwesenden Mitglieder Jörg Taubert.

Im Ausblick auf das kommende Jahr versicherte der Vorstand, alle Möglichkeiten zur Sichtbarmachung des Vereins zu nutzen. Interne und öffentliche Veranstaltungen, Projekte, das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche im Werk Bleidenberg, die Kunstausstellung in der Seilbahn, Vereinsreisen und Treffen werden geplant. Dies wird immer mit der gebotenen Achtsamkeit im pandemischen Geschehen und in Abstimmung mit dem Kuratorium, den Partnern und den städtischen Verantwortlichen erfolgen. Die begonnene Internet-Präsenz wird weiterhin aktiv verfolgt und erweitert.

Das Kuratorium und der Vereinsvorstand richten gemeinsam den Blick auf die kommende Zeit. Ziel ist es, den Verein zukunftsfähig mit Blick auf die BUGA 2029 im Oberen Mittelrheintal weiterzuentwickeln. Der Dialog über die Planungen und die Ausrichtung der BUGA 2029 mit Oberbürgermeister David Langner, mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates Thomas Metz und dem Geschäftsführer Berthold Stückle der BUGA 2029 ist Inspiration und Motivation zugleich. Auch wenn der Zeitraum bis BUGA 2029 noch lang erscheint, ist ein frühzeitiger Gedankenaustausch innerhalb und außerhalb des Verein ein wichtiger Baustein auf dem Weg des Vereins in die Zukunft.