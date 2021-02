Bürgerraum in Löf auf Vordermann gebracht

Mitglieder des Freundeskreises Jahrgang 26/27 haben sich ehrenamtlich engagiert und den Bürgerraum in Löf renoviert und modernisiert.

Möglich gemacht hat dies das Energieunternehmen Westenergie mit seiner Aktion „aktiv vor Ort“ und einer Fördersumme in Höhe von 2000 Euro. Michael Dötsch, Projektpate und Mitarbeiter bei Westenergie hatte seinen Arbeitgeber erfolgreich um die finanzielle Förderung gebeten.

Der Bürgerraum war renovierungsbedürftig und musste dringend auf Vordermann gebracht werden, um eine zukünftige Nutzung für Altenbegegnungsfeste, Kinderfreizeitbetreuungen, Proben des Gesangsvereins, Gemeinderats- und Fraktionssitzungen sowie eine Vielzahl von Kultur-, Sport- und Informationsveranstaltungen zu verbessern und ermöglichen. Die Vereinsmitglieder haben in zahlreichen Stunden die vorhandene Elektrik angepasst und modernisiert. Darüber hinaus wurde der Bürgerraum neu angestrichen, Bilderbefestigungsleisten montiert sowie die Fußleisten erneuert. Alle Arbeiten konnten in Eigenleistung und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen erbracht werden.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die in den letzten Wochen tatkräftig mit angepackt und den Bürgerraum mit viel Fleiß und Mühe renoviert haben. Ganz besonders möchte ich das ehrenamtliche Engagement von Adi Ackermann und Uwe Karasch hervorheben. Mein Dank gilt auch der Westenergie und dem Projektpaten Michael Dötsch sowie Andreas Schrader für die großzügige finanzielle Unterstützung. Ohne dies wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen.

Bei „aktiv vor Ort“ handelt es sich um eine Initiative von Westenergie, bei der sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält bis zu 2000 Euro für das Projekt. Westenergie unterstützt so das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund informierte sich der Projektpate Michael Dötsch vor Ort und zeigte sich sehr angetan vom ehrenamtlichen Engagement.

Neben Westnetz haben sich bei der Renovierung des Bürgerraumes auch der Karnevalsverein Löf sowie die VR-Bank Rhein-Mosel eG mit großzügigen Spenden beteiligt, die für die weitere technische Ausstattung eingesetzt werden. Neben der Einrichtung eines WLAN für den Bürgerraum und –trakt ist noch die Beschaffung eines Großbildschirmes vorgesehen. Damit werden sowohl für die Ortsgemeindegremien als auch für die Vereine zukunftssichere Voraussetzungen für die digitale Arbeit geschaffen. Leider ist wegen der Pandemie eine Nutzung aktuell nicht darstellbar. Ich hoffe sehr, dass bald eine Eröffnungsveranstaltung möglich ist, bei der dann allen Beteiligten angemessen gedankt und die neuen technischen Möglichkeiten vorgestellt werden können.

Bericht von Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister Löf