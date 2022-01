Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“ blickt zurück

Obwohl Bürgerversammlungen und größere Arbeitssitzungen entfallen mussten, war man über viel Kleinarbeit erfolgreich durch unzählige E-Mails, Telefonate und Briefe in Kontakt mit städtischen Stellen wie Bauverwaltung, Ordnungsamt, Stadtmarketing, Kulturamt, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, EB Grün, Taubenmanagement und Veterinäramt, der Polizei und anderen Einrichtungen und Vereinen wie den Freunden des Garten Herlet, der Weissergässer Kirmesgesellschaft, Verein Brunnenhof Königspfalz, der Stiftung Eltzerhof und den Kirchengemeinden. Für die recht gute ständige Zusammenarbeit sei zu Jahresende hier nochmals ausdrücklich Dank gesagt!

Erfolgreich in Kontakt heißt für die Bürgerinitiative aber nicht nur reden, sondern tun und Ergebnisse erzielen. Was waren also 2021 die Schwerpunkte und Ergebnisse?

Wiedereinsetzung verloren geglaubtes Tor ehemaliges Dominikanerkloster Weisser Gasse

Ostergruß mit ev. Kirchengemeinde und Maibaumaufstellung am Eltzerhof

Reinigung und Ausbesserung der Figur „Blemsch Klär“

Pflege Infotafel ehemmalige Stadtmauer/Zentralplatz

Pressetermin und Eingabe „Herlet-Garten“

Eingabe „Lärm, Vandalismus, Verkehr und Autoposing“

Begleitung Abschluss Sanierung Altengraben, Altenhof

Erinnerung an „Statz’sches Gässchen“, Eröffnung „Altstadtgärtchen“

Pressetermin und Übergabe „Agenda Verkehr Altstadt“ an OB

Initiativen Infotafeln Holzrest Moselbrücke und alte Kelter Fischelstraße

Situation Münzmeisterhaus, Zustand und Eingabe zu Umbaukonzept

Verkehrssituation (Parken, Radfahrer, Busse) Hohenfelderstraße/Altengraben

Fahrradsituation Dreikönigshaus/Kornpfortstraße

Brand- und Katastrophenschutz

Diese Aktivitäten lösten nicht nur Interesse von ZDF und SWR aus, sondern auch immer wieder Berichte in der örtlichen Presse oder sind nachlesbar auf der Internetseite www.bi-koblenz-altstadt.de. Dies schafft eine gute Grundlage und Hoffnung für 2022.