Bühne frei für junge Nachwuchsartisten

Es waren drei besondere Tage in drei Einrichtungen des Caritasverbandes Koblenz. Die „IngiValiMani Show“, eine interaktive Zirkus-Show, war zu Gast in der Kindertagesstätte Mittelweiden, der Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“ sowie der Erziehungshilfe an der Grundschule Weißenthurm. Zu Beginn präsentierten die Artisten Inga Schäfer, Manuel Mitasch und Valerian Kapeller Jonglage, Diabolo und Hula-Hoop der Extraklasse. Die Show bestand aus Artistik, humorvollen Sequenzen, clownesken Einlagen und magischen Momenten. In interaktiven Teilen konnte sich das junge Publikum einzubringen. Durch Bilderrätsel wurde die Phantasie geschult, das Austüfteln von Zaubersprüchen ermöglichte das Kennenlernen und die Wahrnehmung von Reimen. „Unser Ziel ist es, Kinder in die bunte und fröhliche Zirkuswelt zu entführen, sie zum Staunen und Lachen zu bringen“, sagte Artistin Inga Schäfer. Der Funke der Begeisterung sprang schnell auf das junge Publikum über. Die Kinder waren verzückt und belohnten die Künstler mit tosendem Applaus.

Nach diesem Feuerwerk der guten Laune starteten verschiedene Arbeitskreise, in denen die Nachwuchskünstler ihrer Fantasie und Begeisterung freien Lauf lassen konnten. Unter Anleitung der Künstler wurde jongliert und getanzt. Magische Momente verzauberten Gruppenräume, Turnhalle oder den Außenbereich in eine Zirkusmanege. Diabolos flogen in die Höhe, Tücher schwebten zu passender Musik durch die Luft und Hula-Hoop-Reifen drehten unzählige Runden. „Wir bedanken uns ganz herzlich für die professionelle und kindgerechte Unterstützung“, sagte Sabine Lakotta, Leiterin der Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“, stellvertretend für alle beteiligten Caritas-Einrichtungen. „Unsere Kinder konnten neue Talente entdecken und sammelten viele neue Erfahrungen und wichtige Erfolgserlebnisse. Gleichzeitig wurde das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.“

Die Artistik-Arbeitskreise wurden ermöglicht durch die Caritas-Stiftung Koblenz sowie die Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung. „Zusammenhalten, wo wir leben, so lautet der Leitgedanke unserer Stiftung“, resümierte Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld. „Dank der Unterstützung durch Spenden und Zustiftungen können wir auch solche wichtigen und besonderen Projekte durchführen, für die es sonst keine ausreichende Finanzierung gäbe.“ Die Kinder waren begeistert und wer weiß: Vielleicht sieht man einige der jungen Nachwuchskünstler irgendwann auf einer großen Bühne oder in einer Manege wieder.