Büchergeschenk für Grundschüler

Im Rahmen des Projektes „Lesen lernen, Leben lernen“ (4L), welches der Club schon seit vielen Jahren unterstützt, wurden jetzt, pünktlich zu Weihnachten die Bücher für die Schüler der Grundschule St. Castor in der Innenstadt sowie der Joseph-Mendelssohn-Grundschule in Koblenz Horchheim übergeben.

Mit 4L soll das Leseverständnis von Schülern der ersten bis siebten Klassenstufe gefördert werden. Jedes Kind erhält ein Buch geschenkt, Lehrer ein Handbuch, um damit eine Einbindung des Buches im Unterricht zu unterstützen. Für manche Kinder ist dies ihr erstes eigenes Buch und die Freude steht den Kindern in den Augen. Mit Hilfe des Klassenlehrers wird das jeweilige Buch in zwei bis sechs Wochen bearbeitet. „Es ist immer wieder sehr schön zu sehen, wie sich die Kinder über das Buchgeschenk freuen“, so Minka Bäumges, die für das Projekt bei vom Rotary Club Koblenz-Mittelrhein verantwortlich ist.