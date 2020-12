Bücherbox des Soroptimist International Club Koblenz steht in Ehrenbeitstein

Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 13:02 Uhr

Seit Jahren findet der wechselnde Bücherfundus regen Zuspruch. Covid-19 überschattet derzeit alles. Dieses Thema ist omnipräsent, aber auch eine Ablenkung von diesem Thema ist wichtig und wertvoll und dafür gibt es die Bücherbox auf dem Kapuzinerplatz.

Die Idee, die dahinter steckt, ist ganz einfach. Man stöbert in der für jedermann zugänglichen Bücherbox, entdeckt ein Buch, welches einem gefällt, nimmt es mit und fängt an zu lesen. Entweder stellt man das Buch nach der Lektüre wieder zurück oder man behält es. Umgekehrt, wenn man ein Buch zu viel hat, kann man es in die Bücherbox stellen und hoffen, dass bald ein anderer daran Gefallen findet.

„Die Bücherbox wird rege frequentiert“, wie die aktuelle Präsidentin von Soroptimist International, Juliane Berg, zu berichten weiß. Dies liegt vor allen Dingen daran, da das Bücherangebot kostenfrei ist und die Bücher in einem sehr guten Zustand sind. Kinder- und Jugendbücher werden besonders rege nachgefragt, was die Soroptimistinnen sehr freut, die regelmäßig jede Woche die Bücherbox kontrollieren, säubern und mit neuen Büchern bestücken, falls nicht genügend Rückläufer oder neue Bücher hineingestellt werden.

In einer Gesellschaft, in der die digitalen Medien immer präsenter und dominierender werden, ist ein Buch aus Papier, das man in der Hand halten kann, schon fast etwas Besonderes. „Es ist wiederverwertbar, es greift den immer mehr in den Vordergrund rückenden Gedanken des „sharings“, nämlich des „book-sharings“ auf und es macht Spaß, der Wegwerfgesellschaft zu trotzen“, so Berg.

Lesen verbindet und Bücher sind ein wichtiges Kulturgut, das es zu erhalten gilt. Soroptimist International Club Koblenz versteht dieses Engagement als Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung.