Blumengrüße zu Ostern

Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 09:56 Uhr

Die Nachbarschaftshilfe ist eine Initiative der Koblenzer Pfarrgemeinde St.Josef in der südlichen Vorstadt. Schon lange unterstützt die Initiative Menschen in Alltagssituationen auf ehrenamtlicher Basis. So sind die Aktiven gerade jetzt in der Zeit der Kontaktsperre besonders gefragt. Diese Tätigkeit hat der Verein „Ein Licht für Koblenz“ mit einer Blumenspende unterstützt. Gerade die hilfesuchenden Mitbürger leiden unter der aktuellen sozialen Distanz. „Um diesen Personen zu Ostern eine kleine Freude zu machen haben wir der Nachbarschaftshilfe Blumengrüße zur Verfügung gestellt,“ so die Beiratsvorsitzende von „Ein Licht für Koblenz“. Jan Buchbender von der Nachbarschaftshilfe erläutert: „Mit den Blumen zu Ostern konnten wir ein wenig Licht in die Wohnungen bringen. Natürlich haben wir die Blumen mit Abstand überbracht.“