Koblenz

BI „Unsere Altstadt“ setzt Zeichen mit Maibaum und Maikranz

„Als einen Teil von uns“, so formulierte Vorstandsmitglied Potratz in seiner kleinen Eröffnungsrede, besuchte die Bürgerinitiative (BI) „Unsere Altstadt“ am 1. Mai die Senioren- und Pflegeeinrichtung „Stiftung Eltzerhof“.