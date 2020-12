Bezirksgruppe Koblenz des Steuerberaterverbandes RLP traf sich zur ersten Praktiker-News-Online-Veranstaltung

Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 15:52 Uhr

Nachdem die Bezirksgruppe Koblenz des Steuerberaterverbandes Rheinland-Pfalz bereits in der letzten Praktiker-News-Veranstaltung des Jahres 2019 Referenten per Live-Video-Schalte in den Seminarraum zuschaltete, wurde jetzt komplett auf Video-Fortbildung gesetzt. Mit fachkundiger Unterstützung durch Markus Hamm von der Firma J. Klöschinski IT-Systeme wurde das Webinar in kurzer Zeit von der Bezirksgruppe Koblenz organisiert.

Als Referenten konnten Thomas Klassmann, Geschäftsfeldverantwortlicher Firmenkundengeschäft der Volksbank RheinAhrEifel, Christian Schirmer, Leiter Firmen- und Unternehmenskunden der Sparkasse Koblenz, Roland Schäfer, DATEV und Holger Busch, Oberregierungsrat und Leiter des Referates für Vollstreckung, Stundung, Erlass und Insolvenzordnung des Landesamtes für Steuern in Koblenz gewonnen werden. Sascha Monschauer, Vorsitzender des Vorstandes der Volksbank RheinAhrEifel, sprach ein Grußwort. Die Moderation der Veranstaltung übernahm der Vorsitzende der Bezirksgruppe Koblenz, Gerhard Busch. Fragen konnten im Chat gestellt werden und wurden dann an die Referenten weitergeleitet.

Herr Klassmann referierte über die Kreditangebote der ISB im Rahmen der Corona-Soforthilfe. Er präsentierte anhand von Übersichten die einzelnen Programme. Bei den ISB-Programmen sind Zuschüsse und Darlehen miteinander verknüpft. Eine separate Beantragung ist nicht möglich. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Programme ist, dass die Einnahmen in einer Drei-Monats-Perspektive geringer sind als die Ausgaben. Herr Klassmann wies darauf hin, dass Gewinnausschüttungen bei Kapitalgesellschaften in Zeiten der Laufzeiten der Kredite nicht zulässig sind. Entnahmen von Einzelunternehmen und Personengesellschaften müssen angemessen sein.

Herr Schirmer referierte im Anschluss über die KfW-Kreditprogramme zur Unterstützung der von der Krise betroffenen Unternehmen. Voraussetzung für die Kreditgewährung ist, dass die Kapitaldienstfähigkeit nachgewiesen werden kann. Dies stellt eine hohe Hürde dar, da durch den Kredit in der Regel keine neuen Umsatzfelder entstehen. Eine Fortführungsprognose ist nicht erforderlich. Für die Planung kann der coronabedingte Umsatzausfall pauschal mit drei Monaten angenommen werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der ISB-Kredite ist ein Liquiditätsengpass. Eine Bedürfnisprüfung sollte durchgeführt werden.

Herr Schäfer stellte das Tool „DAETV-Liquiditätsplanung“ vor. Mit diesem Tool kann eine taggenaue Liquiditätsplanung für drei Monate erstellt werden. Voraussetzung für die Nutzung des Tools ist eine taggenaue und aktuelle Buchführung.

Holger Busch referierte über Stundungsmöglichkeiten bei den verschiedenen Steuerarten. Er berichtete, dass die Umsatzsteuer-Vorauszahlungen, die am 10. April fällig waren, erst am 29. April eingezogen werden. Grund hierfür ist, dass die zahlreichen Stundungsanträge nicht rechtzeitig bearbeitet werden konnten. Für die Steuerpflichtigen entstehen hieraus keine Nachteile, die Wertstellung erfolgt auf den 10. April. Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen sollten kurz begründet werden. Von einem Antrag auf Stundung der Vorauszahlungen rät Herr Busch ab. Im Bereich der Umsatzsteuer empfiehlt er hingegen, bei Betroffenheit die Stundung der Abschlusszahlung oder der Vorauszahlungen zu beantragen. Für die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ist eine Erstattung möglich. Die Betroffenheit des Steuerpflichtigen durch Corona sollte im Antrag in mehreren Sätzen nachvollziehbar dargestellt werden, Nachweise sind nicht erforderlich. Stundungen für Lohnsteuer sind hingegen ausgeschlossen. Hier kommt allenfalls ein Vollstreckungsaufschub in Frage.

Der Vorsitzende der Bezirksgruppe Koblenz, Gerhard Busch, bedankte sich bei den Referenten für die interessanten und sehr praxisnahen Vorträge.