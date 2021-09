Bewohner und Mitarbeiter begrüßen neuen Heimleiter vom Seniorenheim St. Josef in Vallendar

Seit dem 1. September hat das Seniorenheim St. Josef in Vallendar mit Thomas Beißel einen neuen Heimleiter.

In den ersten Tagen die Beißel im Seniorenheim St. Josef arbeitet, kam es zu vielen netten Begegnungen und neuen Eindrücken. Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und Kollegen haben sich vorgestellt und erste Kontakte wurden geknüpft. Der wöchentliche Gottesdienst am Mittwochnachmittag hat der seelsorgliche Begleiter der Senioreneinrichtung Herbert Berend genutzt um Beißel auch in diesem Rahmen herzlich willkommen zu heißen.

Zum einen hatten im Gottesdienst viele Bewohner die Gelegenheit den neuen Heimleiter kennenzulernen und zum anderen wurde gemeinsam um ein gutes Miteinander gebetet. In Zukunft werden die Bewohner von St. Josef und ihre neue Hausleitung viel Zeit miteinander verbringen. Beim Einzug in ein neues Haus wird traditionell Brot und Salz geschenkt. Diese Geschenke stehen unter anderem für Zufriedenheit, Gemeinschaft, Sesshaftigkeit und Schutz vor allem Bösen. Mit diesen guten Wünschen hat Berend zu Beginn des Gottesdienstes Beißel die symbolischen Geschenke überreicht und ihm nochmals einen guten Start im Seniorenheim gewünscht. Die guten Wünsche wurden von einem kräftigen Applaus der Gottesdienstbesucher begleitet. Beißel lebt mit seiner Familie im Nordrheinwestfälischen Brühl und hat schon langjährige Erfahrungen im Bereich der Seniorenarbeit.