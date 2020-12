Bewährter Vorstand im Amt bestätigt

Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 08:41 Uhr

Die neue und alte Vorsitzende des Vereins, Brigitte Hilgert-Becker, konnte im Seminarraum des Hörhauses in der Schloss-Straße eine beachtliche Bilanz über die Arbeit des Vereins in den vergangenen beiden Jahren ziehen. Ob Dienstagsspaziergänger, Kegel-, Sprachförder- oder CI-Gruppe – der Verein bietet seinen Mitgliedern auch unter Corona-Bedingungen ein breites Spektrum an Aktivitäten, bei denen es immer auch darum geht, für einander ein offenes Ohr zu haben. Lediglich die Gymnastik für Schwerhörige und Schwindelbetroffene kann zur Zeit nicht durchgeführt werden. Brigitte Hilgert-Becker wies darauf hin, dass das umfangreiche Angebot nur durch die ehrenamtliche Arbeit vieler Mitglieder, insbesondere der Vorstandsmitglieder, zu leisten war.

Im Anschluss übernahm mit Gerdi Ehrhart ein ganz besonders verdienstvolles Vereinsmitglied die Versammlungsleitung. Die inzwischen 92-jährige ist auch Trägerin der goldenen Ehrennadel des DSB und der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz.

Nachdem dem scheidenden Vorstand für seine Arbeit gedankt und ihm Entlastung erteilt worden war, wurde er bei der anschließenden Neuwahl im Amt bestätigt: Vorsitzende Brigitte Hilgert-Becker, zweite Vorsitzender und Schriftführer Joachim Seuling, Kasse Elisabeth Günther, Beisitzer Marianne Baumgarten, Anneliese Schwarz-Haase, Ellen Singhof, Ingeborg Wildberger. An Stelle von Joachim Günther, der aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Wanderwartes nicht mehr ausüben kann, wurde Heribert Oster einstimmig gewählt. Heribert Oster wurde auch zusammen mit Heinrich Horchel als neuer Kassenprüfer bestätigt. Mit einem Blumenstrauß wurde dem alten und zur Zeit neuen Vorstand sowie Marie Luise Lubig-Horschel und Therese Mannebach für ihre zehnjährige Vereinsmitgliedschaft gedankt.

Im Verein Treffpunkt Ohr treffen sich aktive Menschen, die für sich und andere den Wunsch nach besserem Hören verwirklichen wollen. Nähere Informationen gibt es in der Schloss-Straße 25, 56068 Koblenz, unter Telefon 0261/350 50 sowie www.treffpunktohr.de.