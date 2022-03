Besuche in den Kitas und der Grundschule sind Tradition

KG „Ganz Denewer“ Mülhofen 1950 KG „Ganz Denewer“ Mülhofen 1950 KG „Ganz Denewer“ Mülhofen 1950

Üblicherweise lädt die KG Mülhofen zu einer der ersten Kindersitzung in der Umgebung und startet damit die Karnevalssession der Kleinsten. Die Mülhofener Narrhalla platzt regelmäßig aus allen Nähten und die Kinder haben sichtlich Spaß beim Singen, Tanzen, Springen, Toben – kurz gesagt: einfach beim Karneval feiern. Und auch der Schwerdonnerstag ist fix eingeplant. Die Möhnen und der Elferrat besuchen besonders gerne Kitas und Grundschulen und transportieren damit die Fassenachtsstimmung in die Einrichtungen. Dieses Jahr war dies so leider nicht möglich. Die KG „Ganz Denewer“ Mülhofen konnte und wollte dies so aber nicht stehen lassen. Um die Tradition hoch zu halten, wurden in diesem Jahr zwar nicht die Kinder besucht, sehr wohl aber die Verantwortlichen. So überbrachten der erste Vorsitzende Dominik Pretz und der zweite Vorsitzende Björn Kuppler herzliche karnevalistische Grüße an die Bodelschwingh Grundschule, die Kommunale Kita Mülhofen wie auch die Kita St. Clemens. Mit im Gepäck hatten sie auch Spielsachen im Wert von jeweils 100 Euro. Frau Dümmler von der Grundschule, Frau Gerolstein von der Kita St. Clemens wie auch Bürgermeister Mohr (stellvertretend für die Kommunale Kita) dankten für die Spende und waren sich sicher, dass die Spielsachen auch einer entsprechenden Verwendung zugeführt werden.

Seitens der KG wurde darauf verwiesen, dass man sich sehr auf eine normale Session 2022/23 freut: „Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr mit viel Radau, bis dahin grüßt die KG mit Müllowe Helau!“