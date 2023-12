Besonderes Weihnachtskonzert im Dreifaltigkeitshaus

Foto: Thomas Barthle

Am 7. Januar findet um 17 Uhr ein ganz besonderes Konzert im Dreifaltigkeitshaus der Ev. Kirchengemeinde auf der Karthause statt. Die insgesamt 70 Musikerinnen und Musiker reisen aus Balingen bei Tübingen an. Zu Gast sein werden der Opernchor der Stadthalle Balingen und das Balinger Kammerorchester.

Auftakt des Konzerts wird Wolfgang Amadeus Mozarts berühmte Kantate „Exsultate, jubilate“ (KV 165) sein. Die Sopranistin Veronika Vetter singt die Solopartie. Im Anschluss an dieses besondere Werk erklingt das Trompetenkonzert des armenischen Komponisten Alexander Arutjunjan. Das Trompetensolo spielt der 17-jährige Trompeter und Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ Paul Bommas. Nach der Pause folgt das zentrale Werk des Abends: Josef Gabriel Rheinbergers Oratorium „Der Stern von Bethlehem“. Das Hochromantische Oratorium wurde 1891 uraufgeführt und vertont die Weihnachtsgeschichte in einem freien Libretto von Franziska von Hoffnaaß. Mit zarten Orchesterklängen beginnt das Werk und nimmt die Hörerinnen und Hörer hinein in die Weihnachtsgeschichte. In insgesamt neun Sätzen, in denen die Solisten Veronika Vetter (Sopran) und Liangliang Zhao (Bass) sowie der Chor prominent zum Einsatz kommen, wird mit dem ganzen musikalischen Spektrum von feinsten bis hin zu den opulentesten und prachtvollsten Klängen, von pastoralen bis zu dramatischen Sätzen, die Geschichte der Geburt des Jesuskindes und der Reise der Hirten und der Könige erzählt. Dirigieren wird das Konzert der seit Mitte August auf der Karthause tätige Kirchenmusiker Lennart Faustmann.

Der Balinger Opernchor ist seit seiner Gründung im Jahr 1981 fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region. Bei insgesamt 17 Opernproduktionen wirkte der Chor mit: Besondere Glanzlichter sind Aufführungen von berühmten Opern, unter anderem Verdis „Nabucco“, Puccinis „La Bohème“ und im vergangenen Jahr Lortzings „Zar und Zimmermann“. Darüber hinaus widmet sich der Opernchor dem sinfonischen Chorrepertoire und begeisterte zuletzt mit Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ und Orffs „Carmina Burana“ unter freiem Himmel in der Balinger Innenstadt. Seit 2021 ist Lennart Faustmann musikalischer Leiter des Chores.

Das Balinger Kammerorchester wurde 1953 gegründet. Das Laienorchester vereint musikliebende Instrumentalisten aus Balingen und Umgebung und prägt die Musiklandschaft des Zollernalbkreises. Mehrmals jährlich konzertiert das Kammerorchester. Abwechslung und Vielfalt der musikalischen Stilrichtungen kennzeichnen das Repertoire des Orchesters. Seit 2001 wird das Kammerorchester Balingen von Dietrich Schöller-Manno geleitet.

Lennart Faustmann studierte Kirchenmusik in Tübingen und war von 2019 bis 2023 Kantor im Berneuchener Haus Kloster Kirchberg in Sulz am Neckar. Er leitet den Balinger Opernchor und ist seit Sommer 2023 Kirchenmusiker der Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Karthause.

Das Konzert beginnt am 7. Januar um 17 Uhr, Saalöffnung ist um 16 Uhr. Eintrittskarten sind zum Preis von 20/10 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Bäckerei Barth (Filiale Karthause) und nach den Gottesdiensten im Dreifaltigkeitshaus erhältlich.

Pressemitteilung: Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Karthause