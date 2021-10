Besonderes Jubiläum bei der Nachbarschaft St. Konrad

Das langjährige Vereinsmitglied Robert Schlötter feierte seinen 100. Geburtstag und führte mit seinem 70. Vereinsjubiläum zu einem bislang einzigartigen Eintrag in die Vereinsanalen. An seinem Geburtstag besuchte eine Abordnung des Vereinsvorstands den äußerst rüstigen und gut gelaunten Jubilar in seinem Zuhause und wurde dort von seiner Familie im Lebenswerk des Jubilars, der familieneigenen Gärtnerei, bestens bewirtet. Auf dem festlich geschmückten Firmengelände zeugten Fotos von den Lebensstationen des sympathischen Geburtstagskinds und zahlreiche Gratulanten kamen von nah und fern.

Im Beisein seiner Familie und der Gäste gratulierte auch der Vereinsvorstand zum besonderen Geburtstag und ernannte ihn, unter Überreichung der Ehrenurkunde für seine 70-jährige Vereinszugehörigkeit, zum Ehrenmitglied. Des Weiteren schenkte ihm die Nachbarschaft St. Konrad eine Ausflugsfahrt an seine geliebte Mosel. Diese fand wenige Tage später statt. Sechs Vorstandsmitglieder fuhren mit Herrn Schlötter bei schönstem Herbstwetter nach Löf und kehrten dort im Hotel Lellmann ein. Bei einem wunderbaren Panoramablick auf die Mosel wusste der Jubilar wortgewandt aus seinem facettenreichen Leben zu berichten und die Anwesenden staunten über seine Vielseitigkeit und seine unerschütterliche Lebensfreude. Bei Kaffee und Kuchen verging die Zeit wie im Flug und alle traten gemeinsam in der Abendsonne den Heimweg an. So ging ein stimmungsvoller und beeindruckender Ausflugstag zu Ende.