„Besinnnliches zur Adventszeit“

So war ein Benefizkonzert überschrieben, das kürzlich in der Kirche des Herz-Jesu-Hauses stattfand.

Foto: Christoph Schwickart

Initiiert von der Niederfeller Mundart-Gruppe Schdäifleda fanden sich zahlreiche Musikbegeisterte zusammen, um dem zahlreich erschienenen Publikum einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Paul Kreutz, Vorsitzender des Fördervereins, machte auf den doppelten Nutzen der Kulturinitiative aufmerksam. „Uns erwartet ein Konzert mit vielen wunderbaren Musikern“, schwärmte er. Und weil alle Musikerinnen und Musiker unentgeltlich auftraten, geht der Erlös des Abends vollständig an den Förderverein. Geschäftsführerin Claudia Schönershoven ergänzte: „Wir wünschen uns für unseren Grillplatz witterungsfeste und seniorengerechte Möbel. Vielen Dank an die Musiker und den Förderverein!“

Karlheinz Korbach sorgte mit seinem Einzug an den Bagpipes für das erste besondere Erlebnis. Die Schdäifleda und Heinz Gartner mit seiner Moderation sorgten für besinnliche, aber auch kritische Töne, indem sie beispielsweise an den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und das Engagement aller für unsere Umwelt appellierten. Die Bläsergruppe „Moseltaler“ überzeugte mit eigenen Arrangements und tollen Titeln. Und auch die Musikgruppe „Wir“, ein Zusammenschluss von Musikern aus Niederfell, überzeugte mit ihren Beiträgen.

Das Publikum war sich einig und belohnte die Musikerinnen und Musiker mit anhaltendem und begeistertem Applaus. Der Auszug der Musiker aus der Kirche endete im Freien am Feuerkorb, wo die Niederfeller Jugend ehrenamtlich am Glühweinstand unterstützte.

Pressemitteilung: Herz-Jesu-Haus Kühr