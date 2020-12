„BenefitZ – Wir helfen Kindern“ spendet an die Kindernothilfe Arbeitskreis Koblenz

Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 13:33 Uhr

Der Arbeitskreis Koblenz der Kindernothilfe besteht seit 1994. BenefitZ fühlt sich dem Arbeitskreis seit vielen Jahren verbunden. Mit der Spende von 1500 Euro sollen folgende Projekte der Kindernothilfe unterstützt werden: „Bildung ist ein Kinderrecht“ – Mit diesem Projekt werden in Guatemala Jungen und Mädchen in ihrem Anspruch auf Schulbildung unterstützt, sowie das Projekt in Afghanistan „Coronavirus-Aufklärung rettet Leben“ – durch Aufklärung sowie die Verteilung von Masken und Hygieneprodukten und Lebensmitteln an Kinder und ihre Familien werden Menschenleben gerettet und die Kinder vor Ausbeutung geschützt. Auf eine symbolische Scheckübergabe wurde verzichtet.