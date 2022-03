Bei Tiefbauunfällen richtig handeln

Die Helferinnen und Helfer der Fachgruppe Räumen und der Fachgruppe Bergung des ersten und zweiten technischen Zuges hatten die Möglichkeit, sich im Umgang mit Tiefbauunfällen zu schulen. Freitags wurde zunächst die Theorie durchgenommen. Unter anderem kamen die verschiedenen Baugründe, Bodenklassen, der Verbau von Gruben und Gräben nach DIN sowie besondere Gefahren beim Tiefbau zur Sprache und anhand eines eigens für diese Ausbildung von den Helfern erstelltes Modell die verschiedenen Rettungsmöglichkeiten aufgezeigt und die die Ordnung an der Einsatzstelle erläutert.

Am darauffolgenden Tag war die praktische Ausbildung dran. An einer Tongrube wurde von der Fachgruppe Räumen mit ihrem Bagger eine Grube von 1,20 Meter in der Breite, zehn Meter in der Länge und zwei Meter in der Tiefe ausgehoben und anschließend eine Übungspuppe in der Grube platziert. Die Helfer sollten diese dann zuerst mittels Holzbalken und Bohlen retten. Im zweiten Durchlauf kamen dann die eigens dafür erstellten Rettungstafeln zum Einsatz.

Insgesamt 14 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks konnten an diesen Tagen viele wichtige Erfahrungen sammeln und sich so auf künftige Einsätze vorbereiten.